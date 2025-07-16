У які ігри грає Олександр Усик?

Олександр Усик – абсолютний чемпіон світу з боксу у надважкій вазі – не приховує своєї пристрасті до комп’ютерних ігор. Найчастіше він згадує про Counter-Strike. Усик неодноразово розповідав журналістам, що після тренувань полюбляє грати в CS2 й здебільшого обирає команду терористів. Робить він це також і під час спортивних зборів, пише 24 Канал з посиланням на Sport Express.

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В одному зі своїх минулих інтерв'ю, яке Усик давав під час тренувального процесу перед реваншем з Даніелем Дюбуа, він розповів: "Ми тут працюємо, а десь о четвертій годині, можливо, підемо грати в CS. Мені подобається грати за терористів". Гра стала засобом для розвантаження після виснажливих тренувань, частиною його спортивного режиму.

Ще у 2020 році він також пригадав, що його улюбленими іграми в дитинстві були Quake, Mortal Kombat і Worms – вони залишили найяскравіші ігрові спогади. У випадку файтингу Mortal Kombat улюбленим персонажем, принаймні у той час, був Саб-Зіро – великою мірою тому, що той має здатність до заморожування.

З 2024 року Усик став одним із головних персонажів сучасного боксерського симулятора Undisputed. Він пишається реалістичністю свого ігрового образу та вважає участь у проєкті особливим досягненням, адже це – перша за десять років велика відеогра про бокс, де він з’явився поряд з іншими чемпіонами світу.

Боксер не обмежується особистим захопленням: він залюбки бере участь у промоушені кіберспорту, має досвід організації турнірів з WePlay Esports і навіть отримав від них ігрові комп’ютери для своєї команди.

Однак у повсякденному житті його ігрові смаки залишаються сталими: Counter-Strike – усе ще головна розвага.