В какие игры играет Александр Усик?

Александр Усик – абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжелом весе – не скрывает своего пристрастия к компьютерным играм. Чаще всего он вспоминает о Counter-Strike. Усик неоднократно рассказывал журналистам, что после тренировок любит играть в CS2 и в основном выбирает команду террористов. Делает он это также и во время спортивных сборов, пишет 24 Канал со ссылкой на Sport Express.

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В одном из своих прошлых интервью, которое Усик давал во время тренировочного процесса перед реваншем с Даниэлем Дюбуа, он рассказал: "Мы здесь работаем, а где-то в четыре часа, возможно, пойдем играть в CS. Мне нравится играть за террористов". Игра стала средством для разгрузки после изнурительных тренировок, частью его спортивного режима.

Еще в 2020 году он также вспомнил, что его любимыми играми в детстве были Quake, Mortal Kombat і Worms – они оставили самые яркие игровые воспоминания. В случае файтинга Mortal Kombat любимым персонажем, по крайней мере в то время, был Саб-Зиро – во многом потому, что тот обладает способностью к заморозке.

С 2024 года Усик стал одним из главных персонажей современного боксерского симулятора Undisputed. Он гордится реалистичностью своего игрового образа и считает участие в проекте особым достижением, ведь это – первая за десять лет большая видеоигра о боксе, где он появился рядом с другими чемпионами мира.

Боксер не ограничивается личным увлечением: он охотно участвует в промоушене киберспорта, имеет опыт организации турниров с WePlay Esports и даже получил от них игровые компьютеры для своей команды.

Однако в повседневной жизни его игровые вкусы остаются неизменными: Counter-Strike – все еще главное развлечение.