Тизер-трейлер фільму Minecraft отримав понад 1 мільйон дизлайків, фанатам не сподобалося

Трейлер довгоочікуваного фільму Minecraft, випущений минулого тижня, викликав бурхливу реакцію з боку фанатів культової гри-пісочниці. З моменту свого дебюту 4 вересня трейлер зібрав понад 32 мільйони переглядів на YouTube, а також майже 2 мільйони оцінок, з яких понад 1,3 мільйона – дизлайків.

Що не сподобалося фанатам?

Переважна більшість негативних відгуків пов'язана з візуальним стилем фільму, в якому голлівудські актори зображені на тлі комп'ютерної графіки, що, на думку багатьох фанатів, не відповідає потенціалу гри.

Читайте на сайті Трейлер української гри про створення власного зоопарку набрав сотні тисяч переглядів за добу

Це незадоволення спонукало одного з фанатів, ютубера Alumio, випустити ремейк тизеру, залишивши блокову графіку оригінальної Minecraft. Зроблений фанатом трейлер був високо оцінений глядачами, багато з яких погоджуються, що він передає суть того, як має виглядати фільм.

Фанатський трейлер фільму Minecraft: дивіться відео

Що відомо про фільм Minecraft

За сюжетом офіційного фільму, четверо героїв потрапляють у кубічний світ Minecraft через таємничий портал. Щоб знайти шлях додому, вони повинні покластися на свою мужність, винахідливість та ігрового персонажа Стіва. Прем'єра фільму, режисером якого є Джаред Гесс, відбудеться у США 4 квітня 2025 року, а головні ролі в ньому виконають Джек Блек і Джейсон Момоа.

Оригінальний трейлер фільму Minecraft: дивіться відео

Дивіться також Remedy неочікувано внесуть зміни в кінцівку Alan Wake, через 14 років після виходу гри

Попри те, що YouTube приховує дизлайки на відео, сторонні платформи, такі як Return YouTube Dislikes, виявили величезну кількість негативних оцінок трейлера, що свідчить про широке невдоволення фанатів поточним напрямком екранізації. Фанати продовжують висловлювати сподівання на більш правдиве відображення улюбленої гри з наближенням дати виходу фільму.