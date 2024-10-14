Творців Pokemon зламали: Game Freak масовий витік даних

Компанія Game Freak, відомий розробник франшизи Pokemon, підтвердила факт значного зламу своєї інфраструктури, що призвів до витоку великої кількості внутрішніх даних.

Інцидент трапився ще в серпні 2024 року і торкнувся одного з серверів компанії. Відтоді інфраструктуру було відновлено. Однак протягом минулих вихідних з внутрішньої мережі компанії почався витік конфіденційної інформації, що призвело до розголосу інциденту.

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Наскільки все серйозно

За даними Game Freak, хакерська атака скомпрометувала персональні дані понад 2600 співробітників і партнерів компанії.

Крім того, в інтернет були завантажені різні конфіденційні матеріали, пов'язані з проєктами студії. Серед витоку даних:

прототипи ігор Game Freak,

робочі збірки,

вихідні коди деяких ігор,

різноманітна інформація, пов'язана як з випущеними, так і з майбутніми проєктами.

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Хоча Game Freak визнала факт витоку, компанія не повідомила, коли саме їй стало відомо про атаку, а також не надала подробиць про те, чому витік інформації стався саме зараз.