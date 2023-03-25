Розробники The Witcher 3 розповіли чому наважились вбити одного з найпопулярніших персонажів гри

Розробники із CD Projekt RED пояснили, чому вони вирішили вбити видатного персонажа The Witcher 3, який так полюбився багатьом фанатам франшизи. Детальніше – у матеріалі.

Дизайнер квестів, який стояв за більшістю сюжетних рішень у The Witcher 3: The Wild Hunt, нещодавно розповів, чому у CD Projekt Red вирішили вбити Весеміра.

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Наставник Ґеральта був дуже популярним персонажем гри, якщо не найпопулярнішим, але помер, як і належить відьмакові, не від старості.

Під час конференції розробників ігор (GDC) у Сан-Франциско, директор квестів The Witcher 3 Павел Саско нарешті розповів більше про це важке рішення.

Згідно з його коментарем для IGN, Весемір був центральним персонажем у книгах та іграх, але його смерть була необхідною, щоб спонукати Цірі рухатися вперед. За словами Саско, героїні потрібно було вирішити, що на неї більше не полюватимуть, а замість цього вона сама стане мисливицею.

Це трагічне рішення стало кульмінацією всього сюжету гри та допомогло прокласти шлях до однієї із найзворушливіших сцен The Witcher 3.

Прощання з Весеміром: відео (ОБЕРЕЖНО, СПОЙЛЕРИ!)

Однак зробити його було зовсім непросто. Саско знав, що Весемір був дуже важливим персонажем у книгах, і деякі люди не сприймуть його втрату.

Тому розробникам знадобилося кілька гарячих дискусій, щоб остаточно прийняти рішення про це "вбивство".

Одначе, в підсумку саме ця трагічна смерть є наріжним каменем історії саги, що робить її грою, в яку варто поринути на сотні годин.