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6 червня, 12:57
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У CD Projekt RED назвали відеогру, якою надихаються у розробці The Witcher 4

Максим Задворський
Основні тези
  • CD Projekt Red надихаються Baldur's Gate 3 при розробці The Witcher 4, зокрема у взаємодії персонажів зі світом.

  • Гра залишиться класичною RPG з відкритим світом, інтегруючи нові елементи, продиктовані сучасними трендами індустрії.

     

Генеральний директор CD Projekt Red Міхал Новаковскі розповів про те, з якої відеогри розробники отримують найбільше натхнення для створення The Witcher 4.

Ігрова індустрія є величезною екосистемою у якій творці не цураються черпати натхнення один в одного та заявляють про це відкрито, як от це зробили у CDPR, інформує 24 Канал з посиланням на PC Gamer.

Цікаво CDPR каже, що не змінювала обличчя Цірі у новій демонстрації The Witcher 4, але фанати не вірять

І чужому научайтесь, й свого не цурайтесь

Анонсована наприкінці 2024 року відеогра The Witcher 4 стане прямим продовженням The Witcher 3 Wild Hunt, яка нещодавно відсвяткувала свій 10-річний ювілей.

Одначе, попри багату історію франшизи, розробники черпають натхнення не лише з власних попередніх проєктів, а й з іншої хітової гри.

У нещодавньому інтерв'ю генеральний директор CDPR Міхал Новаковскі розповів що на розробку майбутнього проєкту вплинув шалений успіх Baldur's Gate 3

За його словами, RPG від Larian Studios надихає розробників тим "як персонажі можуть взаємодіяти зі світом". Саме з огляду на це, CDPR ведуть роботу над тим аби світ гри був більш інтерактивним, ніж у попередніх частинах. 

Це знайшло своє відображення у сегменті технічного демо, де дітлахи кинулися збирати розсипані долілиць яблука.

Технічна демонстрація – дивіться відео

Разом з тим Новаковскі уточнив, що хоча студія спробує інтегрувати в The Witcher 4 нові елементи, продиктовані сучасними трендами індустрії, гра все одно залишиться класичною RPG з відкритим світом, дотримуючись того, чим була її попередниця.