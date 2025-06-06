У CD Projekt RED назвали відеогру, якою надихаються у розробці The Witcher 4

Генеральний директор CD Projekt Red Міхал Новаковскі розповів про те, з якої відеогри розробники отримують найбільше натхнення для створення The Witcher 4.

Ігрова індустрія є величезною екосистемою у якій творці не цураються черпати натхнення один в одного та заявляють про це відкрито, як от це зробили у CDPR, інформує 24 Канал з посиланням на PC Gamer.

Цікаво CDPR каже, що не змінювала обличчя Цірі у новій демонстрації The Witcher 4, але фанати не вірять

І чужому научайтесь, й свого не цурайтесь

Анонсована наприкінці 2024 року відеогра The Witcher 4 стане прямим продовженням The Witcher 3 Wild Hunt, яка нещодавно відсвяткувала свій 10-річний ювілей.

Одначе, попри багату історію франшизи, розробники черпають натхнення не лише з власних попередніх проєктів, а й з іншої хітової гри.

У нещодавньому інтерв'ю генеральний директор CDPR Міхал Новаковскі розповів що на розробку майбутнього проєкту вплинув шалений успіх Baldur's Gate 3.

За його словами, RPG від Larian Studios надихає розробників тим "як персонажі можуть взаємодіяти зі світом". Саме з огляду на це, CDPR ведуть роботу над тим аби світ гри був більш інтерактивним, ніж у попередніх частинах.

Це знайшло своє відображення у сегменті технічного демо, де дітлахи кинулися збирати розсипані долілиць яблука.

Технічна демонстрація – дивіться відео

Разом з тим Новаковскі уточнив, що хоча студія спробує інтегрувати в The Witcher 4 нові елементи, продиктовані сучасними трендами індустрії, гра все одно залишиться класичною RPG з відкритим світом, дотримуючись того, чим була її попередниця.