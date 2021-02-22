Слухайте дитячу музику, а не Metallica: Twitch побоявся блокування власного каналу – відео
Легендарний гурт Metallica виступав на цьогорічній конференції BlizzCon. Щоправда, виступом музикантів змогли насолодитися лише глядачі офіційного каналу Blizzard.
Джерело:твіттер Rod Breslau
На цих вихідних пройшов масштабний фестиваль відеоігор із назвою BlizzConline. Компанія Blizzard потішила геймерів чималою кількістю цікавих анонсів, а також виступом легендарного гурту Metallica. Щоправда, не всі змогли насолодитися виступом музикантів.
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Metallica вже не вперше з'являється на конференції BlizzCon. У 2014 році вони виступили зі справжнім концертом на 2 години, але тоді група закривала шоу. Цьогоріч їх покликали на відкриття BlizzCon, щоправда, виступили вони всього з однією композицією ("For Whom the Bell Tolls"), бо фестиваль проходив в онлайні.
Здавалося, представники компанії Blizzard прийняли дуже гарне рішення та потішили більшість фанатів. Проте, на платформі Twitch розпочалося справжнє божевілля. Стрімери, які ретранслювали BlizzConline, почали дуже швидко вимикати звук на своїх трансляціях. Вони боялися, що представники платформи Twitch можуть заблокувати їх канали за порушення правил DMCA.
Напевно, побоювалися стрімери не даремно, бо навіть офіційний канал Twitch побоявся бану на власній платформі. Замість Metallica глядачі цього каналу почули безплатну фонову мелодію. Зазначимо, що на офіційній трансляції BlizzConline заглушування музики не було, тому її глядачі могли сповна насолодитися виступом Metallica. Пропонуємо й вам переглянути цей момент, а також відзначимо, що це не жарт й таке дійсно було на офіційному каналі Twitch.
"Виступ" Metallica на офіційному каналі Twitch – відео
Виступ Metallica на офіційному каналі Blizzard – відео
Звісно, ситуація дуже комічна, але вона й дивна та абсурдна, бо виходить, що сервіс Twitch побоявся отримати блокування від самого себе. Щоправда, цього разу основна проблема не у самій платформі, а саме у правилах DMCA. Журналіст Род Бреслау розкритикував цю систему та висловив популярну у спільноті думку:
Ще краще спостерігати за тим, як сотні стрімерів Twitch, які ретранслюють BlizzCon, несамовито натискають на кнопку вимкнення звуку для мільйона глядачів, бо бояться отримати бан за 2 секунди пісні. Дійсно, DMCA – чудова система для всіх сторін, які з нею співпрацюють.
TwitchПлатформа для відеотрансляцій, яка належить одній з дочірніх компаній Amazon. Сервіс створили ще у 2011 році, а зараз він один з найпопулярніших у цій сфері. Спеціалізується на потоковій трансляції геймплею відеоігор, кіберспортивних турнірів, креативного контенту та музичних виступів. Вміст можна переглянути у прямому ефірі або у форматі відео.
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