Легендарная группа Metallica выступала в этом году на конференции BlizzCon. Правда, выступлением музыкантов смогли насладиться только зрители официального канала Blizzard.

На этих выходных прошел масштабный фестиваль видеоигр с названием BlizzConline. Компания Blizzard порадовала геймеров большим количеством интересных анонсов, а также выступлением легендарной группы Metallica. Правда, не все смогли насладиться выступлением музыкантов.

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Metallica уже не впервые появляется на конференции BlizzCon. В 2014 году они выступили с настоящим концертом на 2 часа, но тогда группа закрывала шоу. В этом году их позвали на открытие BlizzCon, правда, выступили они всего с одной композицией ("For Whom the Bell Tolls"), потому что фестиваль проходил в онлайне.

Казалось, представители компании Blizzard приняли очень хорошее решение и порадовали большинство фанатов. Однако, на платформе Twitch началось настоящее безумие. Стримеры, которые ретранслировали BlizzConline, начали очень быстро выключать звук на своих трансляциях. Они боялись, что представители платформы Twitch могут заблокировать их каналы за нарушение правил DMCA.

DMCA – Закон об авторском праве в цифровую эпоху.

Наверное, опасались стримеры не зря, потому что даже официальный канал Twitch побоялся бана на собственной платформе. Вместо Metallica зрители этого канала услышали бесплатную фоновую мелодию. Отметим, что на официальной трансляции BlizzConline заглушения музыки не было, поэтому ее зрители могли сполна насладиться выступлением Metallica. Предлагаем и вам посмотреть этот момент, а также отметим, что это не шутка и такое действительно было на официальном канале Twitch.

"Выступление" Metallica на официальном канале Twitch – видео

Выступление Metallica на официальном канале Blizzard – видео

Конечно, ситуация очень комическая, но она и странная и абсурдная, потому что получается, что сервис Twitch побоялся получить блокировку от самого себя. Правда, на этот раз основная проблема не в самой платформе, а именно в правилах DMCA. Журналист Род Бреслау раскритиковал эту систему и выразил популярную в сообществе мысль:

Еще лучше наблюдать за тем, как сотни стримеров Twitch, которые ретранслируют BlizzCon, неистово нажимают на кнопку отключения звука для миллиона зрителей, потому что боятся получить бан за 2 секунды песни. Действительно, DMCA – замечательная система для всех сторон, которые с ней сотрудничают.

even better is watching hundreds of Twitch streamers costreaming BlizzCon frantically hit their mute for button to a million viewers so they don't get banned for playing two seconds of St Anger. really great DMCA system we have going here for everyone involved — Rod Breslau (@Slasher) February 20, 2021