Twitch продовжує дивувати своїми рішеннями. Цього разу платформа забанила стрімера за неналежний нікнейм через 8 років після реєстрації

Канадський стрімер Piece_Of_Sheet у своєму твіттері заявив, що отримав бан на Twitch за неналежний нікнейм. Хоча з таким прізвиськом він стрімить вже 8 років на цій платформі.

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Припускається, що стрімер отримав бан за свій нікнейм Piece_Of_Sheet. З англійського це перекладається як "шматок паперу". Нікнейм співзвучний з англомовною лайкою "piece of shit", що перекладається як "шматок лайна". Це вже другий бан на Twitch для цього стрімера. Раніше канадець був забанений за те, що заснув під час однієї зі своїх трансляцій.

Piece_Of_Sheet / фото з twitter.com

Twitch Платформа для онлайн відеотрансляцій, що належить одній з дочірніх компаній Amazon. Спеціалізується на тематиці комп'ютерних ігор, у тому числі трансляцій геймплею та кіберспортивних турнірів. Також на Twitch іноді проводяться музичні виступи або змагання з покеру. Вміст можна переглянути у прямому ефірі або у форматі відео.

Piece_Of_Sheet стрімить на Twitch з лютого 2012 року, основною грою на його трансляціях була League of Legends. До бану у канадця було 17 тисяч фоловерів, напевно, тепер їх стане ще більше.