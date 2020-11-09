Twitch продолжает удивлять своими решениями. На этот раз платформа забанила стримера за неподобающий никнейм спустя 8 лет после регистрации

Канадский стример Piece_Of_Sheet в своем твиттере заявил, что получил бан на Twitch за неподобающий никнейм. Хотя с таким прозвищем он стримить уже 8 лет на этой платформе.

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Предполагается, что стример получил бан за свой никнейм Piece_Of_Sheet. С английского это переводится как "кусок бумаги". Никнейм созвучен с англоязычной бранью "piece of shit", что переводится как "кусок дерьма". Это уже второй бан на Twitch для этого стримера. Ранее канадец был забанен за то, что уснул во время одной из своих трансляций.

Piece_Of_Sheet / фото с twitter.com

Twitch Платформа для онлайн видеотрансляций, что принадлежит одной из дочерних компаний Amazon. Специализируется на тематике компьютерных игр, в том числе трансляций геймплея и киберспортивных турниров. Также на Twitch иногда проводятся музыкальные выступления или соревнования по покеру. Содержание можно посмотреть в прямом эфире или в формате видео.

Piece_Of_Sheet стримить на Twitch с февраля 2012 года, основной игрой на его трансляциях была League of Legends. До блокировки у канадца было 17 тысяч фолловеров, наверное, теперь их станет еще больше.