"Радикальні" зміни: сервіс Twitch вирішив боротися зі славнозвісними трансляціями у купальниках

Останні кілька місяців користувачі платформи Twitch масово скаржилися на трансляції з ванних. Адміністрація сервісу вирішила боротися з цим явищем, але їхні методи важко назвати дієвими.

Напевно, майже всі користувачі, які полюбляють проводити час на Twitch, щось чули про "Hot Tub" мету на цій платформі. За останні місяці адміністрація сервісу отримала чимало скарг через це явище, тому вона й вирішила боротися з такими стрімами.

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Якщо коротко, то чимало дівчат навчилося обходити правила Twitch про оголеність та відвертий одяг. Виявилося, що стрімити можна й в купальниках, але трансляція має бути присвячена плаванню чи пляжам. Щоправда, важко назвати плаванням стріми з невеликих надувних басейнів. Попри це, забороняти подібну діяльність адміністрація платформи не стала. Подібні трансляції "зацвіли", як сакури чи магнолії навесні, і стали своєрідним трендом.

Зрозуміло, що чимала кількість користувачів була обурена наявністю такого контенту на Twitch. Усі одразу ж згадали про суворість та принциповість адміністрації платформи в інших питаннях. Тобто на Twitch можна спокійно "зловити" бан через заборонені чи образливі слова, але не за відвертий сексуалізований контент. Подібні трансляції почали з'являтися ще на початку року, але лише зараз адміністрація платформи вирішила боротися з цим явищем.

Щоправда, їхні методи достатньо специфічні, бо вони просто вирішили створити окрему категорію для таких стрімів з назвою "Pools, Hot Tubs & Beaches" ("Басейни, Джакузі та Пляжі"). Саме так адміністрація відреагувала на численні скарги користувачів. Також представники Twitch відзначають, що це не остаточне рішення, а у майбутньому вони збираються оновити правила про оголеність та відвертий одяг.

Напевно, нинішнє рішення виглядає просто як остаточна легалізація подібного контенту. Найгірше, що навіть діти можуть спокійно зайти у цю категорію, а вже там побачити напівоголених дівчат в одних купальниках, які танцюють у басейнах. Можливо, щось у майбутньому й зміниться у питанні подібних трансляцій, але навряд чи їх заборонять.

Twitch вміє швидко й радикально реагувати на певні речі, а яскравим підтвердженням цих слів може слугувати ситуація з Раяном "Gootecks" Гутьєрресом. Нагадаємо, що емоцію з останнім (PogChamp) видалили з цієї платформи вже на наступний день після його скандальної заяви. У ситуації з "Hot Tub" подібної боротьби чомусь не видно вже кілька місяців.

З цікавого ще можна відзначити, що деякі стрімери почали використовувати цю категорію для оригінальних трансляцій. Наприклад, є Геральт у гарячій ванні, Біллі Герінгтон на пляжі чи видра в невеликому басейні. Наостанок варто лише нагадати, що колись це була платформа про відеоігри, а не про донатгол на зміну купальника.

Стрім Геральта з гарячої ванни – відео