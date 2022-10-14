Amouranth одночасно є однією із найефективніших і найбільш суперечливих стримерів. Та це не завадило їй отримати авторитетну нагороду, випередивши HasanAbi, Sodapoppin та інших популярних стрімерів.

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Amouranth – найпопулярніша стримерка

Найпопулярнішого стрімера обирали за кількістю годин переглядів під час трьохденного заходу TwitchCon. При цьому, вона поступалася одразу кільком суперникам за піковими показниками одночасних переглядів.

Протягом 3-денної конвенції глядачі Amouranth переглянули майже 436 тисяч годин її трансляцій, що майже на 160 тисяч годин більше, ніж в її найближчого конкурента.

Попри численні заборони від Twitch, Amouranth залишається однією з найуспішніших стрімерів на протягом кількох років і наразі є найпопулярнішою жінкою-стрімером на платформі.

Під час роботи стрімером дівчина зіштовхнулася з критикою з боку деяких глядачів, яким не подобалися її часто непристойні трансляції, вважаючи, що вони підривають походження Twitch, зосередженого на іграх, а також з переслідуванням з боку деяких фанатів.

Нещодавно один з фанатів навіть порадив Amouranth знайти "справжню" роботу. Мовляв, її приваблива зовнішність не завжди допомагатиме заробляти гроші в Інтернеті. Та дівчина не розгубилася й красиво відповіла хаму.