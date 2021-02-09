Відомий аніматор Джонатан Купер розкритикував патентування системи Nemesis. Він розповів, що декілька років тому компанія Ubisoft збиралася судитися із розробниками цієї моделі.

У мережі продовжують активно обговорювати патентування системи Nemesis компанією Warner Bros. Цього разу поділитися своєю думкою вирішив відомий аніматор Джонатан Купер. Він розповів чимало цікавої інформації про ситуацію між компанією Ubisoft та розробниками відеогри Middle-earth: Shadow of Mordor.

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Джонатан вважає, що такий патент виглядає дуже зухвало з боку Warner Bros., бо розробники Shadow of Mordor скопіювали чимало елементів з інших відеоігор. Наприклад, із серії Assassin's Creed була взято систему пересування, а також деякі елементи інтерфейсу. Зрозуміло, що такий розвиток подій дуже не сподобався розробникам із Ubisoft.

Після анонсу нового проєкту у всесвіті "Володаря перснів" вони збиралися судитися із компанією Warner Bros. Представники Ubisoft навіть встигли підготувати порівняльні знімки з обох ігор, проте, вирішили відмовитися від цієї ідеї. Вони не хотіли виставити свою компанію у поганому світлі чи стати "поганцями" в очах геймерської аудиторії.

Також Купер поділився цікавою інформацією про розробку Middle-earth: Shadow of Mordor. Він відзначив, що знайомий з одним аніматором, який розповів йому чимало цікавого про роботу над цим проєктом. Джонатан написав наступне:

Для протоколу, аніматор Shadow of Mordor колись давно розповідав мені, що вони детально вивчали систему анімацій з Assassin's Creed за допомогою системи зворотньої розробки. Це стандартна практика у виробництві відеоігор, коли розробники використовують вже готові системи замість того, щоб створювати колесо ще раз.

Джонатан впевнений, що патентування та подібні заборони дуже шкодять індустрії відеоігор. На його думку, такі рішення лише гальмують розвиток цієї сфери, а також заважають інноваціям.

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