Известный аниматор Джонатан Купер раскритиковал патентование системы Nemesis. Он рассказал, что несколько лет назад компания Ubisoft собиралась судиться с разработчиками этой модели.

В сети продолжают активно обсуждать патентование системы Nemesis компанией Warner Bros. На этот раз поделиться своим мнением решил известный аниматор Джонатан Купер. Он рассказал немало интересной информации о ситуации между компанией Ubisoft и разработчиками видеоигры Middle-earth: Shadow of Mordor.

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Джонатан считает, что такой патент выглядит очень нахально со стороны Warner Bros., потому что разработчики Shadow of Mordor скопировали немало элементов из других видеоигр. Например, из серии Assassin's Creed была взята система передвижения, а также некоторые элементы интерфейса. Понятно, что такое развитие событий очень не понравилось разработчикам с Ubisoft.

После анонса нового проекта во вселенной "Властелина колец" они собирались судиться с компанией Warner Bros. Представители Ubisoft даже успели подготовить сравнительные снимки с обеих игр, однако, решили отказаться от этой идеи. Они не хотели выставить свою компанию в плохом свете или стать "поганцами" в глазах геймерской аудитории.

Также Купер поделился интересной информацией о разработке Middle-earth: Shadow of Mordor. Он отметил, что знаком с одним аниматором, который рассказал ему немало интересного о работе над этим проектом. Джонатан написал следующее:

Для протокола, аниматор Shadow of Mordor когда-то давно рассказывал мне, что они детально изучали систему анимаций с Assassin's Creed с помощью системы обратной разработки. Это стандартная практика в производстве видеоигр, когда разработчики используют уже готовые системы вместо того, чтобы создавать колесо еще раз.

Джонатан уверен, что патентование и подобные запреты очень вредят индустрии видеоигр. По его мнению, такие решения только тормозят развитие этой сферы, а также мешают инновациям.

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