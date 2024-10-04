Після повідомлення Bloomberg про потенційний викуп акції Ubisoft у п'ятницю в Парижі зросли на 33%, що стало найбільшим зростанням з моменту первинного публічного розміщення акцій компанії в 1996 році. Tencent володіє 9,2% акцій з правом голосу, а сім'я Гіймо контролює 20,5%. Джерела повідомляють, що переговори перебувають на ранній стадії, і немає впевненості, що угода відбудеться.

А тим часом У Assassin's Creed Shadows може з'явитися кооперативний режим

Постійне падіння акцій Ubisoft спонукало деяких міноритарних акціонерів, зокрема AJ Investments, виступити за викуп або продаж компанії стратегічному інвестору. Це відбувається в той час, коли розробник відеоігор намагається відновити свої позиції після пов'язаних з пандемією затримок у виробництві, які призвели до відтермінування та скасування кількох ігор.

Зокрема, акції Ubisoft нещодавно впали до найнижчої позначки за більш ніж десять років після того, як компанія переглянула свій прогноз у бік погіршення, посилаючись на слабші, ніж очікувалося, продажі та затримки з випуском довгоочікуваної гри Assassin's Creed Shadows.

У 2022 році Ubisoft зацікавила кілька приватних інвестиційних компаній, зокрема Blackstone Inc. і KKR & Co., на тлі сплеску великих придбань в ігровій індустрії. Пізніше того ж року сім'я Гіймо уклала угоду з компанією Tencent, яка придбала 49,9% холдингової компанії Guillemot Brothers, на додаток до своєї прямої частки в Ubisoft.

Цей крок розглядався як стратегія збереження сімейного контролю над управлінням компанією при одночасному обмеженні впливу Tencent, оскільки її частка залишається обмеженою на рівні менш як 10% без права вето на операційні рішення.

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За умовами угоди, Tencent не має права продавати свої акції Ubisoft протягом п'яти років, після чого сім'я Гіймо має право першочергового продажу. Попри це партнерство, голова і генеральний директор Ubisoft Ів Гіймо підтвердив, що сім'я залишається вільною у взаємодії з іншими потенційними партнерами.

Представники Ubisoft і сім'ї Гіймо відмовилися коментувати потенційний викуп, тоді як Tencent був недоступний для коментарів через святковий тиждень у Китаї.