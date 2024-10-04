После сообщения Bloomberg о потенциальном выкупе акции Ubisoft в пятницу в Париже выросли на 33%, что стало самым большим ростом с момента первичного публичного размещения акций компании в 1996 году. Tencent владеет 9,2% акций с правом голоса, а семья Гиймо контролирует 20,5%. Источники сообщают, что переговоры находятся на ранней стадии, и нет уверенности, что сделка состоится.

А тем временем В Assassin's Creed Shadows может появиться кооперативный режим

Постоянное падение акций Ubisoft побудило некоторых миноритарных акционеров, в частности AJ Investments, выступить за выкуп или продажу компании стратегическому инвестору. Это происходит в то время, когда разработчик видеоигр пытается восстановить свои позиции после связанных с пандемией задержек в производстве, которые привели к отсрочке и отмене нескольких игр.

В частности, акции Ubisoft недавно упали до самой низкой отметки за более чем десять лет после того, как компания пересмотрела свой прогноз в сторону ухудшения, ссылаясь на более слабые, чем ожидалось, продажи и задержки с выпуском долгожданной игры Assassin's Creed Shadows.

В 2022 году Ubisoft заинтересовала несколько частных инвестиционных компаний, в частности Blackstone Inc. и KKR & Co., на фоне всплеска крупных приобретений в игровой индустрии. Позже в том же году семья Гиймо заключила сделку с компанией Tencent, которая приобрела 49,9% холдинговой компании Guillemot Brothers, в дополнение к своей прямой доле в Ubisoft.

Этот шаг рассматривался как стратегия сохранения семейного контроля над управлением компанией при одновременном ограничении влияния Tencent, поскольку ее доля остается ограниченной на уровне менее 10% без права вето на операционные решения.

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По условиям соглашения, Tencent не имеет права продавать свои акции Ubisoft в течение пяти лет, после чего семья Гиймо имеет право первоочередной продажи. Несмотря на это партнерство, председатель и генеральный директор Ubisoft Ив Гиймо подтвердил, что семья остается свободной во взаимодействии с другими потенциальными партнерами.

Представители Ubisoft и семьи Гиймо отказались комментировать потенциальный выкуп, тогда как Tencent был недоступен для комментариев из-за праздничной недели в Китае.