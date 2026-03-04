Ubisoft підтвердила ремейк Assassin’s Creed Black Flag і розповіла про плани серії
- Ubisoft офіційно підтвердила ремейк Assassin’s Creed IV: Black Flag під назвою Black Flag Resynced, а також розповіла про плани на майбутні ігри серії.
- Креативний директор Жан Гедон розповів про майбутні проєкти, включаючи Codename: Hexe, Invictus, Jade, кооперативний режим, та серіал від Netflix, а також про оновлення для старих частин серії.
Ubisoft вперше офіційно підтвердила ремейк Assassin’s Creed IV: Black Flag і поділилася планами розвитку серії на найближчі роки. Проєкт отримав назву Black Flag Resynced, а разом із цим розробники розповіли про майбутні ігри франшизи, підтримку Assassin’s Creed Shadows, кооператив та навіть серіал від Netflix.
Креативний директор Assassin’s Creed Codename: Hexe та керівник відділу контенту всієї франшизи Жан Гедон звернувся до гравців і вперше окреслив плани компанії щодо розвитку Assassin’s Creed у 2026 році у зверненні Ubisoft.
Дивіться також Засновник легендарної української студії анонсував нову гру STRANGER Bermuda SOS
Що чекає на серію Assassin’s Creed найближчим часом?
Однією з головних новин стало підтвердження ремейку популярної піратської пригодницької гри Assassin’s Creed IV: Black Flag. Оновлена версія отримала назву Assassin’s Creed Black Flag Resynced. Поки що Ubisoft показала лише перший концепт-арт, але сам факт існування проєкту вже підтверджено.
Концепт-арт з Assassin’s Creed IV: Black Flag / Фото Ubisoft
Гедон іронічно прокоментував численні витоки навколо гри, натякнувши, що деякі з них таки були правдивими. За його словами, у чутках про Assassin’s Creed "інколи буває трохи більше правди, ніж здається".
Водночас Ubisoft поступово завершує активну підтримку Assassin’s Creed Shadows, яка вийшла минулого року. Гра переходить у фінальну фазу підтримки: оновлення продовжать виходити, але вони стануть меншими та рідшими.
Втім, команда ще не сказала останнього слова. За словами Гедона, для гравців підготували кілька сюрпризів. Частину з них планують показати 20 березня під час спеціальної трансляції на Twitch, присвяченої річниці релізу гри.
Що чекає на серію?
Окремо керівник франшизи коротко розповів і про інші майбутні проєкти серії:
- Assassin’s Creed Codename: Hexe стане темнішою і більш сюжетною грою, події якої розгорнуться у переломний момент історії. Розробники поки не готові ділитися деталями, тому новин про неї не буде ще певний час.
- Codename: Invictus — мультиплеєрна PvP-гра у всесвіті Assassin’s Creed. За словами Гедона, розробка йде впевнено, а чутки про неї в мережі часто не відповідають дійсності.
- Assassin’s Creed Codename: Jade, мобільний екшен, усе ще перебуває у виробництві.
- Ubisoft планує повернути кооперативний режим у майбутні ігри серії.
- Телесеріал за мотивами Assassin’s Creed від Netflix також продовжує розроблятися і незабаром може отримати більше інформації.
Крім того, вже найближчим часом оновлення отримають і старі частини серії. Зокрема, 5 березня для Assassin’s Creed Unity випустять патч, який додасть підтримку 60 кадрів за секунду на консолях PlayStation 5 та Xbox Series X і Series S.
Останнім часом у керівництві бренду Assassin’s Creed відбулися зміни. До команди управління франшизою приєдналися новий керівник бренду Мартин Шеллінг і керівник відділу вдосконалення виробництва Франсуа де Бійї. Разом із Жаном Гедоном вони відповідатимуть за подальший розвиток однієї з найуспішніших серій Ubisoft.