Наші прохання почуті: Ubisoft відмовляється від обов'язкового використання її фірмового лаунчера

Компанія Ubisoft нарешті зреагувала на багаторічну критику з боку спільноти гравців і розпочала процес відмови від обов'язкового встановлення свого додаткового лаунчера на ПК. Відтепер користувачі сервісу Steam зможуть запускати улюблені проєкти значно швидше та без зайвих перешкод.

Кінець епохи зайвого програмного забезпечення

Понад десять років геймери висловлювали обурення через необхідність завантажувати й запускати сторонню програму Ubisoft Connect навіть після купівлі ігрових продуктів у Steam. Численні негативні відгуки на платформі Valve регулярно вказували на захаращення комп'ютерів непотрібними клієнтами. Наразі французький видавець розпочав тестування нової системи, яка інтегрує всі необхідні мережеві функції безпосередньо у внутрішній інструментарій Steam, пише TheGamer.

Як працюватиме оновлена система

Завдяки новому підходу розробники відокремили необхідні для гравців сервіси від безпосереднього клієнта для ПК. Тепер інтеграція працюватиме за аналогією з ігровими консолями PlayStation 5 та Xbox, де користувачам достатньо лише один раз увійти у свій обліковий запис без завантаження додаткових програм. Користувачі більше не бачитимуть зайвих вікон авторизації перед стартом гри.

Починаючи з Prince of Persia: The Lost Crown, ми тестуємо новий інструмент Ubisoft Connect Services для Steam, який зберігає такі функції, як кроспрогрес, кросплей, безпеку гравців, випробування та нагороди, без потреби встановлювати або запускати ПК-лаунчер Ubisoft Connect,

– прокоментував представник компанії Ubisoft.

Розробники наголосили, що перша версія інструменту є лише початковим кроком до покращення взаємодії з користувачами Steam. Фахівці планують поступово вдосконалювати систему та впроваджувати її в інші власні ігри.

Французька компанія активно покращує сервіс для гравців на цій платформі ще з 2022 року, коли повернулася до релізів у Steam разом із виходом Assassin's Creed Valhalla. Згодом розробники додали підтримку досягнень для багатьох популярних тайтлів, зокрема The Division 2, Far Cry 3 та Watch Dogs.

Повна відмова від обов'язкового лаунчера стане черговим важливим етапом у створенні комфортних умов для геймерів.