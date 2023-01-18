Наразі видавець зіткнувся з низкою проблем, які мали б бути вирішеними протягом наступних кількох місяців. Зокрема викликає занепокоєння ставлення компанії до персоналу.

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Скандал у Ubisoft

Після заяви генерального директора Ubisoft, що 2023 рік є ключовим для майбутнього компанії, він також сказав своїм співробітникам, що "м'яч на їхньому полі", щоб вивести Ubisoft із нинішнього спаду.

Однак спроба Гійемо заохотити розробників не вдалася. Хоча він сказав, що йому потрібна "повна енергія та відданість" його співробітників, щоб повернути компанію на правильний шлях.

У відповідь на коментар Гійемо французька профспілка Solidaires Informatique звернулася до співробітників Ubisoft Paris, закликавши їх провести страйк 27 січня.

Зокрема, Solidaires Informatique заявила, що повідомлення Гійемо своїм співробітникам було "іронічним", враховуючи напрямок діяльності компанії за останні пару років. Так, Ubisoft скасувала сім ігор лише протягом останніх семи місяців.