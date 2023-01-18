Издатель столкнулся с рядом проблем, которые должны быть решены в течение следующих нескольких месяцев. В частности, вызывает обеспокоенность отношение компании к персоналу.

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Скандал в Ubisoft

После заявления генерального директора Ubisoft, что 2023 год является ключевым для будущего компании, он также сказал своим сотрудникам, что "мяч на их поле", чтобы вывести Ubisoft из нынешнего спада.

Однако попытка Гийема поощрить разработчиков не удалась. Хотя он сказал, что ему нужна "полная энергия и преданность" его сотрудников, чтобы вернуть компанию на верный путь.

В ответ на комментарий Гийем французский профсоюз Solidaires Informatique обратился к сотрудникам Ubisoft Paris, призвав их провести забастовку 27 января.

В частности, Solidaires Informatique заявила, что сообщение Гийема своим сотрудникам было "ироническим", учитывая направление деятельности компании за последние пару лет. Так, Ubisoft отменила семь игр только за последние семь месяцев.