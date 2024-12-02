Ubisoft продаватиме реальну репліку меча з Assassins Creed
Компанія Raven Forge у партнерстві з Ubisoft анонсувала повномасштабну репліку меча Альтаїра з оригінальної гри Assassins Creed. Такий особливий мерч доступний для попереднього замовлення вже зараз, а доставка буде здійснена у травні 2025 року. Скільки це коштуватиме?
Меч Альтаїра
За сюжетом гри, меч Альтаїра – це зброя, котру викував у XII столітті Альтаїр ібн Ла-Ахад, член Левантійського Братства Асасинів, який служив їхнім Наставником з 1191 року до своєї смерті в 1257 році. Він відомий кількома відкриттями та винаходами, завдяки яким Орден значно просунувся вперед, а також тим, що поширив вплив асасинів на всю Європу та Азію. Тепер його меч отримає втілення в реальному житті, а не лише віртуальному, повідомляє 24 Канал з посиланням на Raven Forge.
Дивіться також Смертельно хворий фанат пограв у невипущену Borderlands 4: ось його відгук
Репліка доступна для попереднього замовлення за 225 фунтів стерлінгів. Якщо зайти на сайт компанії й підтвердити своє місцезнаходження в Україні, то ціна відображається на рівні 12 138 гривень зі знижкою і 13 487 гривень без знижки.
Ось габарити меча:
- Повна довжина: 990 міліметрів.
- Довжина клинка: 800 міліметрів.
- Довжина руків'я: 120 міліметрів.
- Ширина гарди: 230 міліметрів.
- Ширина клинка: 42 міліметри.
- Товщина клинка: 4 міліметри.
- Вага: 1,1 кілограма.
Зроблений він здебільшого з нержавіючої сталі, а деякі елементи – зі сталевих сплавів. Руків'я обтягнуте шкірою. Варто звернути увагу, що не варто боятися порізатись таким мечем, оскільки його лезо навмисно не загострене.
Ви можете побачити зображення репліки нижче.
Меч з Assassins Creed / Фото Raven Forge/Ubisoft
Ось що студія Ubisoft пише про цю новинку: "У грі Assassin's Creed з'явилося кілька дійсно унікальних мечів, але, мабуть, найбільш знаковим є Меч Альтаїра з оригінальної Assassin's Creed. Тепер ви можете стати власником цього легендарного предмета ігрової історії".
Очікується, що партнерство між Ubisoft і Raven Forge не обмежиться мечем. Ми можемо побачити ще кілька колекційних легендарних видів зброї та виробів, які викличуть не менший інтерес у фанатів Assassin's Creed.