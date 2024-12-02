Ubisoft продаватиме реальну репліку меча з Assassins Creed

Компанія Raven Forge у партнерстві з Ubisoft анонсувала повномасштабну репліку меча Альтаїра з оригінальної гри Assassins Creed. Такий особливий мерч доступний для попереднього замовлення вже зараз, а доставка буде здійснена у травні 2025 року. Скільки це коштуватиме?

Меч Альтаїра

За сюжетом гри, меч Альтаїра – це зброя, котру викував у XII столітті Альтаїр ібн Ла-Ахад, член Левантійського Братства Асасинів, який служив їхнім Наставником з 1191 року до своєї смерті в 1257 році. Він відомий кількома відкриттями та винаходами, завдяки яким Орден значно просунувся вперед, а також тим, що поширив вплив асасинів на всю Європу та Азію. Тепер його меч отримає втілення в реальному житті, а не лише віртуальному, повідомляє 24 Канал з посиланням на Raven Forge.

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Репліка доступна для попереднього замовлення за 225 фунтів стерлінгів. Якщо зайти на сайт компанії й підтвердити своє місцезнаходження в Україні, то ціна відображається на рівні 12 138 гривень зі знижкою і 13 487 гривень без знижки.

Ось габарити меча:

Повна довжина: 990 міліметрів.

Довжина клинка: 800 міліметрів.

Довжина руків'я: 120 міліметрів.

Ширина гарди: 230 міліметрів.

Ширина клинка: 42 міліметри.

Товщина клинка: 4 міліметри.

Вага: 1,1 кілограма.

Зроблений він здебільшого з нержавіючої сталі, а деякі елементи – зі сталевих сплавів. Руків'я обтягнуте шкірою. Варто звернути увагу, що не варто боятися порізатись таким мечем, оскільки його лезо навмисно не загострене.

Ви можете побачити зображення репліки нижче.



Меч з Assassins Creed / Фото Raven Forge/Ubisoft

Ось що студія Ubisoft пише про цю новинку: "У грі Assassin's Creed з'явилося кілька дійсно унікальних мечів, але, мабуть, найбільш знаковим є Меч Альтаїра з оригінальної Assassin's Creed. Тепер ви можете стати власником цього легендарного предмета ігрової історії".

Очікується, що партнерство між Ubisoft і Raven Forge не обмежиться мечем. Ми можемо побачити ще кілька колекційних легендарних видів зброї та виробів, які викличуть не менший інтерес у фанатів Assassin's Creed.