13 безплатних ігор для фанатів Ubisoft – Microsoft запустила унікальну акцію з однією умовою

Шанувальники відеоігор Ubisoft можуть скористатися новою ініціативою від студії та Microsoft, яка дозволить отримати 13 безплатних ігор для ПК.

Microsoft спільно з Ubisoft запустили нову ініціативу під назвою "Xbox Console-to-PC Offer", повідомляє gamesradar+.

Як отримати ігри Ubisoft безплатно

Відтепер гравці можуть отримати цифрові копії популярних проектів для ПК абсолютно безкоштовно, якщо вже придбали їх для своєї консолі Xbox.

Програма охоплює 13 відомих тайтлів, серед яких такі гіганти, як Assassin's Creed Valhalla, Far Cry 6 та Watch Dogs Legion.

Щоб скористатися пропозицією, геймерам потрібно встановити додаток Ubisoft Connect на свій ПК. Система автоматично розпізнає наявність гри на вашому Xbox-акаунті та надасть доступ до її комп'ютерної версії.

До переліку також увійшли:

Assassin's Creed Mirage;

Avatar: Frontiers of Pandora;

Immortals Fenyx Rising;

Prince of Persia: The Lost Crown;

Riders Republic;

Skull and Bones;

The Crew 2 та The Crew Motorfest;

Tom Clancy's Rainbow Six Extraction та Siege.

Пропозицію уже зробили доступною для нових цифрових покупок. Якщо ви придбаєте будь-яку гру зі списку сьогодні, версія для ПК з'явиться у вашій бібліотеці миттєво.

Для тих, хто вже володіє цими іграми, розробники розпочнуть поетапне розгортання доступу з 4 серпня.

Цікаво, що пропозиція не працює у зворотному напрямку: власники ігор на ПК не зможуть отримати їхні копії для консолі задарма.

Також варто врахувати, що акція поширюється виключно на цифрові видання. Користувачі фізичних дисків залишилися поза межами програми, що стало черговою неприємною новиною для прихильників традиційних носіїв, після інформації про те, що Sony припинять створення дисків у 2028 році.

Ця ініціатива є частиною розширеного партнерства між Ubisoft та Microsoft, а у майбутньому вони планують додати ще більше цифрових ігор із преміальними виданнями до магазину Xbox на ПК.