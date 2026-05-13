Ubisoft святкує ремейк Black Flag "по-піратськи": фанатам пропонують знайти скарб на Карибах

В рамках маркетингової кампанії до виходу Assassin's Creed Black Flag Resynced, Ubisoft заховала на Карибах справжній скарб вартістю в 500 тисяч доларів та пропонує геймерам його відшукати.

Святкуючи скорий реліз довгоочікуваного ремейку "піратської" частини франшизи, Ubisoft вигадали цікавий челендж для особливо затятих шанувальників, повідомляє 24 Канал.

Чому Black Flag заслужила на ремейк?

У 2013 році вихід Assassin's Creed IV: Black Flag став справжнім ковтком свіжого, "морського" повітря для фанатів, які втомилися від однотипних відеоігор серії.

Завдяки піратській романтиці, відкритому морю та свободі дослідження Black Flag вдалося стати улюбленою частиною франшизи для багатьох.

Забудьте про асасинів, тамплієрів та їхню безглузду війну. Натомість грабуйте, мародерте та крадіть. Винагорода за це набагато більша,

– так про насолоду від гри писав журналіст Том Сеньйор в огляді для PC Gamer.

Усі ці роки геймери з теплотою згадували своє піратське життя: морські баталії, атмосферу пригод та прокачування легендарного фрегата.

Без найменшого сумніву, найкраща екшн-гра в жанрі про піратів та моряків,

– зазначав оглядач Алесь Смутний з Games.cz.

З такою любов'ю публіки, вихід оновленої версії гри видавався усім лише питанням часу.

Що відомо про ремейк Assassin's Creed IV: Black Flag?

І ось, після років чуток, наприкінці квітня Ubisoft нарешті офіційно анонсувала реліз Assassin's Creed Black Flag Resynced – повноцінний ремейк оригінальної гри.

Проєкт отримає оновлену графіку з ray tracing, покращені погодні ефекти та океан, повністю перероблені "стелс" та бойову систему, на додачу з сучасними анімаціями та "живішим" ігровим світом, інформує gamesradar+.

Трейлер ремейку: дивіться відео

Як Ubisoft "відсвяткували" запуск гри?

Аби додати шанувальникам гри причин для радощів, Ubisoft оголосила про старт унікальної події під назвою "Gold&Crystal treasure hunt".

В її рамках, охочі геймери та любителі головоломок, можуть спробувати відшукати справжній скарб, який студія дбайливо заховала на одному з карибських островів.

Зареєструвавшись на офіційному сайті* та заплативши 35 фунтів, учасник отримає поштову підписку на набір предметів, серед яких буде 15 головоломок, доставлених через листи та інші документи, пов'язані з грою, зазначають в gamesradar+.

*Сайт, на жаль, не працює на території України. Тож українським фанатам Assassin's Creed, які хотіли б взяти участь в події, доведеться "вигадувати велосипед".

Щасливчику, який першим розгадає правильне місцезнаходження "скарбу" забезпечать трансфер до знахідки аби той мав честь самотужки "розкопати" свій приз.

Ним стане репліка кришталевого черепа з гри та кілька золотих монет, прикрашених символами Assassin's Creed, вартість яких буде еквівалентна 500 тисячам доларів.

В Ubisoft очікують, що розгадка усіх головоломок займе в геймерів від двох до п'яти років, а старт події призначено на 9 листопада 2026 року, зазначає IGN.

Фанати серії вже називають акцію однією з найкреативніших маркетингових кампаній Ubisoft за останні роки.

Коли відбудеться реліз ремейку?

Реліз Assassin's Creed Black Flag Resynced запланований на 9 липня 2026 року для ПК, PlayStation 5 та Xbox Series X|S.

Гру повністю перебудовують на сучасному рушії Ubisoft Anvil, а працюють над проєктом Ubisoft Singapore, відомі роботою над іншою піратською грою – Skull and Bones.