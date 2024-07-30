Таємничий факелоносець у білому капюшоні

Церемонія відкриття Олімпіади 2024 року дала нам швидкий огляд усього, що ми знаємо про французьку культуру: обезголовлена Марія-Антуанетта, яка потрапила в пастку хеві-металу; Селін Діон, яка співає на вершині Ейфелевої вежі; алюзія на картину, яку критики помилково сприйняли за Таємну вечерю; таємничий факелоносець, який бігав і стрибав по паризьких дахах у знайомому білому капюшоні. Щодо останнього у людей виникли питання, адже не для всіх відповідь була очевидною.

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Дивіться відео з таємничим факелоносцем на відкритті Олімпіади:

Вже зараз можна з упевненістю підтвердити: так, паркурист у капюшоні з церемонії відкриття був натяком на Assassin's Creed Unity. Хоча це могло спочатку здаватися збігом, адже одяг не зовсім схожий на культовий дизайн з Assassin's Creed, однак іншу частину пазла нам підкинула сама студія Ubisoft, яка створила гру.

Видавець написав у твіттері, що ми повинні "стежити за дахами Парижа – Арно, можливо, просто спостерігає за нами згори", посилаючись на головного героя Assassin's Creed Unity.

Видавці натякнули на Арно: дивіться відео

Згодом представник Ubisoft поговорив із журналістами.

Ми були вражені церемонією відкриття і дуже пишаємося тим, що Assassin's Creed стала одним із джерел натхнення для талановитих творців шоу. Це справжнє свідчення впливу відеоігор на масову культуру,

– сказали в компанії.

Assassin’s Creed Unity уже майже 10 років. Спочатку гра стартувала з деякими серйозними помилками, що позначилося на відгуках і популярності серед користувачів, але протягом певного часу компанія усунула більшість багів та недоліків.



Людина в капюшоні на церемонії відкриття Олімпійських ігор / Скриншот Ricardo Juchem

Відтворення Парижа в Unity було настільки реалістичним і детальним, що ігрові дані про Нотр-Дам згодом навіть використовували для відновлення його реального аналога після катастрофічної пожежі. Тож це, ймовірно, можна сприймати як своєрідну подяку міста грі та студії, яка зробила свій внесок у збереження пам'яті.