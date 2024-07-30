Как это было

Церемония открытия Олимпиады 2024 года дала нам быстрый обзор всего, что мы знаем о французской культуре: обезглавленная Мария-Антуанетта, попавшая в ловушку хеви-метала; Селин Дион, поющая на вершине Эйфелевой башни; аллюзия на картину, которую критики ошибочно приняли за Тайную вечерю; таинственный факелоносец, бегавший и прыгавший по парижским крышам в знакомом белом капюшоне. Относительно последнего у людей возникли вопросы, ведь не для всех ответ был очевиден.

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Загадочный факелоносец на открытии Олимпиады: смотрите видео

Уже сейчас можно с уверенностью подтвердить: да, паркурист в капюшоне с церемонии открытия был намеком на Assassin's Creed Unity. Хотя это могло сначала казаться совпадением, ведь одежда не совсем похожа на культовый дизайн из Assassin's Creed, однако другую часть пазла нам подбросила сама студия Ubisoft, которая создала игру.

Издатель написал в твиттере, что мы должны "следить за крышами Парижа – Арно, возможно, просто наблюдает за нами сверху", ссылаясь на главного героя Assassin's Creed Unity.

Намек издателя на Арно: смотрите видео

Впоследствии представитель Ubisoft поговорил с журналистами.

Мы были впечатлены церемонией открытия и очень гордимся тем, что Assassin's Creed стала одним из источников вдохновения для талантливых создателей шоу. Это настоящее свидетельство влияния видеоигр на массовую культуру,

– сказали в компании.

Assassin's Creed Unity уже почти 10 лет. Сначала игра стартовала с некоторыми серьезными ошибками, что сказалось на отзывах и популярности среди пользователей, но в течение определенного времени компания устранила большинство багов и недостатков.



Человек в капюшоне на церемонии открытия Олимпийских игр / Скриншот Ricardo Juchem

Воспроизведение Парижа в Unity было настолько реалистичным и детальным, что игровые данные о Нотр-Дам впоследствии даже использовали для восстановления его реального аналога после катастрофического пожара. Так что это, вероятно, можно воспринимать как своеобразную благодарность города игре и студии, которая сделала свой вклад в сохранение памяти.