Что происходит

После многомесячных переговоров с крупными издательствами и студиями по повышению заработной платы, улучшение мер безопасности и защиты от технологий искусственного интеллекта, актеры вышли на пикет, поскольку не смогли договориться. Они не удовлетворены некоторыми условиями, которые предлагают студии, а также желают больших уступок, чем те, что уже были сделаны. Это может иметь серьезные последствия для разработки игр, особенно для крупных студий.

Смотрите также Очень дорого: один из самых редких картриджей для приставки Nintendo выставили на аукцион

В сентябре прошлого года члены Гильдии киноактеров (SAG-AFTRA) проголосовали за проведение забастовки, ссылаясь на нежелание крупных игровых компаний сдвинуть с мертвой точки вопрос ограничений на использование искусственного интеллекта в разработке игр. Если точнее, то актеры хотят большей прозрачности в том, как их труд используется в обучении ИИ, а также не желают, чтобы их цифровые копии становились собственностью компаний с последующим использованием их в любых играх даже без согласия.

Мы не собираемся соглашаться на соглашение, которое позволяет компаниям злоупотреблять искусственным интеллектом в ущерб нашим участникам. Когда эти компании предложат серьезное соглашение, с которым наши участники смогут жить и работать, мы будем здесь, готовы к переговорам,

– заявила президент SAG-AFTRA Фран Дрешер.

Стоит отметить, что актеры кино уже достигли своей цели и больше не бастуют. Но примерно 2600 актеров озвучки игр и актеров захвата движения до сих пор работают без соответствующего соглашения Interactive Media Agreement. Среди них такие таланты, как Трой Бейкер из The Last of Us, Дженнифер Хейл из Mass Effect и Мэтт Мерсер из The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

"Индустрия видеоигр приносит миллиарды долларов прибыли каждый год. Движущей силой этого успеха являются творческие люди, которые разрабатывают и создают игры. Это касается и членов SAG-AFTRA, которые оживляют памятных и любимых игровых персонажей, и они заслуживают и требуют такой же фундаментальной защиты, как и исполнители в кино, телевидении, стриминге и музыке: справедливой компенсации и права на информированное согласие на использование их лиц, голосов и тел системами искусственного интеллекта. Откровенно говоря, поражает, что эти студии видеоигр ничего не вынесли из уроков прошлого года. Члены [Гильдии] могут и будут выступать и требовать справедливого и равноправного отношения к ИИ, и общественность нас в этом поддерживает", – говорится в заявлении главного переговорщика Дункана Крабтри.

Забастовка началась 26 июля. На сайте SAG-AFTRA есть длинный список запрещенных видов деятельности, среди которых пение, актерская игра, танцы, съемки, репетиции, прослушивания и прочее.

Что говорят студии

Компании, стоящие с другой стороны вероятной сделки, говорят, что они предложили значительные уступки в вопросе генеративного искусственного интеллекта, но SAG-AFTRA этого недостаточно. Такие разработчики, как Epic Games, EA и Activision выражают разочарование из-за прекращения процесса переговоров и начала забастовки.

Одри Кулинг, представитель производителей видеоигр, участвующих в переговорах, написала: "Мы разочарованы, что профсоюз решил выйти из переговоров, когда мы были так близки к соглашению, и мы остаемся готовыми возобновить переговоры. Мы уже нашли общий язык по 24 из 25 предложений, включая историческое повышение заработной платы и дополнительные положения о безопасности. Наше предложение непосредственно реагирует на беспокойство SAG-AFTRA и расширяет значимую защиту ИИ, который включает требование согласия и справедливой компенсации для всех исполнителей, работающих по IMA. Эти условия являются одними из самых сильных в индустрии развлечений".

Судьба GTA VI

Сейчас трудно сказать, как долго это продлится, но протестующие уже заявили, что "GTA VI освобождается" от запрета на трудовую деятельность во время забастовки, хотя Take-Two входит в перечень вовлеченных компаний. Так же запрет не будет распространен на любые игры, которые начали разрабатываться до сентября 2023 года. Поэтому они должны выйти вовремя.