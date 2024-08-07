Збірна України з PUBG Mobile їде на Чемпіонат світу IESF WEC24: команда перемогла 21 суперника
Українська збірна з дисципліни PUBG Mobile перемогла на Європейських кваліфікаціях для Чемпіонату світу IESF WEC24. Команда з чотирьох учасників виборола перше місце серед 21 країни.
Детальніше про чемпіонат
IESF World Esports Championship – це серія світових чемпіонатів, що проходять у різних країнах. 16-й чемпіонат пройде в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія. Він передбачає 5 ігрових титулів і грошовий приз.
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Початок запланований на 11 листопада 2024 року, а триватиме все до 19 листопада.
Особливістю цього чемпіонату є те, що у фіналі він об'єднує представників не окремих країн, а регіонів. Так, окремі кваліфікації спочатку проходять у регіоні Азії та Океанії, Європи, Африки, а також обох американських континентів. Після цього команди-переможниці з конкретних країн зустрічаються в Ер-Ріяді, де до них приєднується команда Саудівської Аравії за правом приймаючої країни, а також команда з Киргизстану, як чемпіон минулорічного WEC IESF 2023. Загалом збереться 16 команд.
Європейська кваліфікація вже завершена, вона визначила 5 команд, серед яких перше місце виборола Україна, друге – Франція, третє – Туреччина, четверте – Румунія, і п'яте – Болгарія.
Україна на IESF World Esports Championship
До складу збірної України PUBG Mobile увійшли:
- Андрій Туліка (Tulika).
- Дмитро Буй (Oldboy).
- Денис Гавлічек. (Havl1k.
- Денис Кудінов (Foopsman).
Призовий фонд поки що не затвердили остаточно. Одні джерела заявляють, що це буде від 130 до 240 тисяч доларів, в інших можна знайти інформацію про мільйон. Хай там як, але в графі призового фонду досі зазначається помітка "уточнюється".