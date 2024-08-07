Збірна України з PUBG Mobile їде на Чемпіонат світу IESF WEC24: команда перемогла 21 суперника

Українська збірна з дисципліни PUBG Mobile перемогла на Європейських кваліфікаціях для Чемпіонату світу IESF WEC24. Команда з чотирьох учасників виборола перше місце серед 21 країни.

Детальніше про чемпіонат

IESF World Esports Championship – це серія світових чемпіонатів, що проходять у різних країнах. 16-й чемпіонат пройде в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія. Він передбачає 5 ігрових титулів і грошовий приз.

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Початок запланований на 11 листопада 2024 року, а триватиме все до 19 листопада.

Особливістю цього чемпіонату є те, що у фіналі він об'єднує представників не окремих країн, а регіонів. Так, окремі кваліфікації спочатку проходять у регіоні Азії та Океанії, Європи, Африки, а також обох американських континентів. Після цього команди-переможниці з конкретних країн зустрічаються в Ер-Ріяді, де до них приєднується команда Саудівської Аравії за правом приймаючої країни, а також команда з Киргизстану, як чемпіон минулорічного WEC IESF 2023. Загалом збереться 16 команд.

Європейська кваліфікація вже завершена, вона визначила 5 команд, серед яких перше місце виборола Україна, друге – Франція, третє – Туреччина, четверте – Румунія, і п'яте – Болгарія.

Україна на IESF World Esports Championship

До складу збірної України PUBG Mobile увійшли:

Андрій Туліка (Tulika).

Дмитро Буй (Oldboy).

Денис Гавлічек. (Havl1k.

Денис Кудінов (Foopsman).

Призовий фонд поки що не затвердили остаточно. Одні джерела заявляють, що це буде від 130 до 240 тисяч доларів, в інших можна знайти інформацію про мільйон. Хай там як, але в графі призового фонду досі зазначається помітка "уточнюється".