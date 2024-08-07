Подробнее о чемпионате

IESF World Esports Championship – это серия мировых чемпионатов, проходящих в разных странах. 16-й чемпионат пройдет в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. Он предусматривает 5 игровых титулов и денежный приз.

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Начало запланировано на 11 ноября 2024 года, а продлится все до 19 ноября.

Особенностью этого чемпионата является то, что в финале он объединяет представителей не отдельных стран, а регионов. Так, отдельные квалификации сначала проходят в регионе Азии и Океании, Европы, Африки, а также обоих американских континентов. После этого команды-победительницы из конкретных стран встречаются в Эр-Рияде, где к ним присоединяется команда Саудовской Аравии по праву принимающей страны, а также команда из Кыргызстана, как чемпион прошлогоднего WEC IESF 2023. В общем соберется 16 команд.

Европейская квалификация уже завершена, она определила 5 команд, среди которых первое место завоевала Украина, второе – Франция, третье – Турция, четвертое – Румыния, и пятое – Болгария.

Украина на IESF World Esports Championship

В состав сборной Украины PUBG Mobile вошли:

Андрей Тулика (Tulika).

Дмитрий Буй (Oldboy).

Денис Гавличек (Havl1k).

Денис Кудинов (Foopsman).

Призовой фонд пока что не утвердили окончательно. Одни источники заявляют, что это будет от 130 до 240 тысяч долларов, в других можно найти информацию о миллионе. Как бы там ни было, но в графе призового фонда до сих пор указывается пометка "уточняется".