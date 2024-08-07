Подробнее о чемпионате
IESF World Esports Championship – это серия мировых чемпионатов, проходящих в разных странах. 16-й чемпионат пройдет в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. Он предусматривает 5 игровых титулов и денежный приз.
Смотрите также В новом мировом рейтинге Counter-Strike доминирует украинская команда
Начало запланировано на 11 ноября 2024 года, а продлится все до 19 ноября.
Особенностью этого чемпионата является то, что в финале он объединяет представителей не отдельных стран, а регионов. Так, отдельные квалификации сначала проходят в регионе Азии и Океании, Европы, Африки, а также обоих американских континентов. После этого команды-победительницы из конкретных стран встречаются в Эр-Рияде, где к ним присоединяется команда Саудовской Аравии по праву принимающей страны, а также команда из Кыргызстана, как чемпион прошлогоднего WEC IESF 2023. В общем соберется 16 команд.
Европейская квалификация уже завершена, она определила 5 команд, среди которых первое место завоевала Украина, второе – Франция, третье – Турция, четвертое – Румыния, и пятое – Болгария.
Украина на IESF World Esports Championship
В состав сборной Украины PUBG Mobile вошли:
- Андрей Тулика (Tulika).
- Дмитрий Буй (Oldboy).
- Денис Гавличек (Havl1k).
- Денис Кудинов (Foopsman).
Призовой фонд пока что не утвердили окончательно. Одни источники заявляют, что это будет от 130 до 240 тысяч долларов, в других можно найти информацию о миллионе. Как бы там ни было, но в графе призового фонда до сих пор указывается пометка "уточняется".