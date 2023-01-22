Про це в ефірі 24 Каналу розповів головний редактор Defense Express Олег Катков. Усе через особливості керування гарматою нового для Збройних Сил України танка.

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Танк для геймерів

Співрозмовник провів порівняння з радянськими танками, в яких для керування гарматою використовують пристрій, відомий як "чебурашка". За її допомогою й рухається гармата чи башня танка.

А там інша система. Там встановлений джойстик, на якому керування здійснюється за допомогою такою "хрестовини", як на геймпаді для PlayStation, Nintendo чи іншої консолі,

– підкреслив Олег Катков.

Водночас він зауважив, що на противагу радянським Challenger 2 – це цифровий танк. У ньому все зроблено для того, аби бути максимально ефективним.

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Крім того, у командира британського танка є тактичний інформаційний планшет, за допомогою якого він отримує всю інформацію не лише про сам танк, а й про місця розташування союзників і противників.

"Яка команда, які завдання. Усе це відбувається в режимі онлайн. Тобто відбувається передача цієї інформації, яка відображається безпосередньо на карті", – розповів війсковий експерт.

За його словами, це дещо схоже на інтерфейс комп'ютерної гри. Тож перевагу в його опануванні матимуть досвідчені геймери.