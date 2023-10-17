Sherlock Holmes: The Awakened відзначили в категорії "найкраща оповідь". Цілком справедливо, адже ще з моменту релізу гра почала захоплювати геймерів.

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Нагорода для Sherlock Holmes

Sherlock Holmes: The Awakened одразу сподобалась геймерам в Україні та далеко за її межами завдяки цікавому сюжету, хорошій графіці та просто неймовірній атмосфері детективного світу Шерлока Холмса.

Sherlock Holmes: The Awakened – детективна відеогра про боротьбу легендарного детектива з таємничим культом, розроблена й видана українською студією Frogwares 11 квітня 2023 року.