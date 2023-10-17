Sherlock Holmes: The Awakened отметили в категории "лучший рассказ". Совершенно справедливо, ведь еще с момента релиза игра начала увлекать геймеров.

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Награда для Sherlock Holmes

Sherlock Holmes: The Awakened сразу понравилась геймерам в Украине и за ее пределами благодаря интересному сюжету, хорошей графике и просто невероятной атмосфере детективного мира Шерлока Холмса.

Sherlock Holmes: The Awakened – детективная видеоигра о борьбе легендарного детектива с таинственным культом, разработанная и изданная украинской студией Frogwares 11 апреля 2023 года.