Українська студія Mauris анонсувала, що в Steam вийде безплатна версія гри Corsairs Legacy

Розробники зі студії Mauris представили геймплейний тизер Corsairs Legacy. Також вони відзначили, що вже в першій половині 2022 року вийде неповна безплатна версія гри.

У квітні минулого року українська студія Mauris представила Corsairs Legacy – гру, яка має стати духовним наступником оригінальних "Корсарів". Першу версію відеогри вони планували випустити до кінця 2021 року, щоправда, в листопаді розробники вирішили скорегувати свої плани.

Детальніше Українська студія Mauris поділилася новою інформацією про відеогру Corsairs Legacy

Цього разу автори Corsairs Legacy поділилися досить оптимістичною звісткою. Річ у тім, що вже в першій половині 2022 року вони планують випустити неповну безплатну версію їхньої відеогри. А сторінка цього проєкту з назвою Corsairs Legacy: Prologue вже навіть з'явилася в популярному сервісі Steam.

Розробники зі студії Mauris зазначили, що спершу планували провести закритий бета-тест, але в певний момент вони змінили свій план. На їхню думку, публічний реліз демонстраційної версії допоможе їм краще підготуватися до повноцінного виходу відеогри. Автори зможуть перевірити технічні можливості ігрового рушія та отримати зворотний зв'язок від своєї аудиторії.

Також автори випустили невеликий геймплейний тизер та поділилися загальною інформацією про цю демонстраційну версію. Розробники з Mauris розповіли, що геймери зможуть випробувати морський режим, а також частину наземних механік. Наприклад, у гравців буде можливість вийти у відкрите море на вітрильнику, відвідати англійську колонію на острові Барбадос, пройти квест та зіграти в популярну піратську гру Перудо.

Представники студії відзначили, що геймери, які інформуватимуть їх про проблеми в демо, отримають цифровий бонус у релізній версії відеогри.

Тизер Corsairs Legacy: Prologue: відео