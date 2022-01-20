В апреле прошлого года украинская студия Mauris представила Corsairs Legacy – игру, которая должна стать духовным преемником оригинальных "Корсаров". Первую версию видеоигры они планировали выпустить до конца 2021 года, правда, в ноябре разработчики решили скорректировать свои планы.

Подробнее Украинская студия Mauris поделилась новой информацией о видеоигре Corsairs Legacy

На этот раз авторы Corsairs Legacy поделились достаточно оптимистичным известием. Дело в том, что уже в первой половине 2022 года они планируют выпустить неполную бесплатную версию видеоигры. А страница этого проекта с названием Corsairs Legacy: Prologue уже даже появилась в популярном сервисе Steam.

Разработчики из студии Mauris отметили, что сначала планировали провести закрытый бета-тест, но в какой-то момент они изменили свой план. По их мнению, публичный релиз демонстрационной версии поможет им лучше подготовиться к полноценному выходу видеоигры. Авторы смогут проверить технические возможности игрового движка и получить обратную связь от своей аудитории.

Также авторы выпустили небольшой геймплейный тизер и поделились общей информацией об этой демонстрационной версии. Разработчики из Mauris рассказали, что геймеры смогут опробовать морской режим, а также часть наземных механик. Например, у игроков будет возможность выйти в открытое море на паруснике, посетить английскую колонию на острове Барбадос, пройти квест и сыграть в популярную пиратскую игру Перудо.

Представители студии отметили, что геймеры, которые будут информировать их о проблемах в демо, получат цифровой бонус в релизной версии видеоигры.

Тизер Corsairs Legacy: Prologue: видео