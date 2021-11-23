Українська студія Mauris поділилася новою інформацією про відеогру Corsairs Legacy

Розробники з української студії Mauris поділилися новою інформацією про свій проєкт з назвою Corsairs Legacy. Вони представили другий тизер, а також вже запустили спеціальну 48-годинну трансляцію у Steam.

Наприкінці квітня українська студія Mauris представила відеогру Corsairs Legacy, яка має стати духовним наступником оригінальних "Корсарів". Тоді розробники розповіли чимало цікавого про свій проєкт, а також відзначили, що реліз першої частини (суша) має відбутися вже в цьому році. Щоправда, за цей час їхні плани трохи змінилися.

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Варто розпочати з того, що розробники перенесли дату виходу відеогри на 2022 рік. Річ у тім, що автори вирішили випустити дві перші частини (суша та вода) одночасно, щоправда, точної дати вони поки не називали. Розробники вже завершили роботу над наземним геймплеєм, а зараз вони вже активно працюють над морськими баталіями. Також вже відомо, що у грі Corsairs Legacy буде й українська мова (всього сім).

Відеогра Corsairs Legacy / Фото Mauris

Представники Mauris розповіли, що за цей час їхня команда розширилася, а загалом над грою зараз працює 15 людей. Також розробники відзначили, що інвестували додаткові кошти в розробку Corsairs Legacy.

Автори Corsairs Legacy хочуть бути максимально відкритими, а для цього вони навіть вирішили провести 48-годинну трансляцію у Steam (вже розпочалася). У межах цієї події керівник проєкту Володимир Бондаренко планує детальніше розповісти про відеогру, показати її поточний стан, загальний прогрес та поспілкуватися з шанувальниками.

Також розробники пообіцяли, що вже на початку 2022 року представлять повноцінний геймплейний трейлер гри Corsairs Legacy. Щоправда, новим відео вони поділилися й цього разу. На їхньому офіційному ютуб-каналі вже вийшов другий тизер цієї відеогри.

Другий тизер відеогри Corsairs Legacy: відео