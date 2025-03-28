OG представила новий склад команди з Dota 2, додавши до колективу українця

Два дні тому представники OG eSports оголосили, що відразу троє гравців покидають команду з Dota 2. Серед них – Себастьян "Ceb" Дебс, який сьогодні вважається одним із найбагатших кіберспортсменів у світі, а отже й одним із найуспішніших. Оголошення нового складу не забарилося.

Іншими двома гравцями, які пішли з команди, є Нуенґнара "23savage" Тірамаханон і Джиан "xNova" Вей Яп. Чутки про їхній відхід з'явилися вперше 16 березня. Що цікаво, Ceb вернувся в команду лише в лютому 2025 року, а отже пробув у команді лише близько місяця. 23savage грав з вересня 2024 року, пробувши в складі шість місяців. xNova пішов через більш ніж два місяці, пише 24 Канал.

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Новий склад команди

Нові гравці вже проходять випробувальний термін. Це такі імена:

Стефан Гаврила з Румунії. Грає під нікнеймом Ulnit. До цього грав у MOUZ, але пішов звідти у грудні 2024 року. В складі попередньої команди переміг на European Pro League Season 22 і Dota2 World Invitationals.

з Румунії. Грає під нікнеймом Ulnit. До цього грав у MOUZ, але пішов звідти у грудні 2024 року. В складі попередньої команди переміг на European Pro League Season 22 і Dota2 World Invitationals. Седрик Декмін з Бельгії, відомий як Davai Lama. Раніше грав за HEROIC. За його плечима перемога у PGL Wallachia Season 2 та 11 місце на The International 2024.

з Бельгії, відомий як Davai Lama. Раніше грав за HEROIC. За його плечима перемога у PGL Wallachia Season 2 та 11 місце на The International 2024. Іван Бондарєв з України, який грає під нікнеймом Kidaro. Його попереднє місце роботи – команда Alliance зі Швеції та українська B8. За його плечима поки немає великих турнірів рівня Tier 1, але є перемогли на турнірах Tier 2 і Tier 3.

Крім того, в команді також залишаються Леон "Nine" Кирилін і Тамір "Daze" Токпанов, який раніше грав у NAVI Junior, але підписав контракт з OG на початку лютого 2025 року.

Перший турніром нового складу стане західноєвропейський відкритий відбір до DreamLeague 26 сезону, який пройде в два етапи з 28.03.2025 по 31.03.2025. Учасники змагатимуться за два слоти в Закритому відборі.