Другими двумя игроками, которые ушли из команды, являются Нуэнгнара "23savage" Тирамаханон и Джиан "xNova" Вей Яп. Слухи об их уходе появились впервые 16 марта. Что интересно, Ceb вернулся в команду только в феврале 2025 года, а значит пробыл в команде всего около месяца. 23savage играл с сентября 2024 года, пробыв в составе шесть месяцев. xNova ушел через более чем два месяца, пишет 24 Канал.

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Новый состав команды

Новые игроки уже проходят испытательный срок. Это такие имена:

Стефан Гаврила из Румынии. Играет под никнеймом Ulnit. До этого играл в MOUZ, но ушел оттуда в декабре 2024 года. В составе предыдущей команды победил на European Pro League Season 22 и Dota2 World Invitationals.

из Румынии. Играет под никнеймом Ulnit. До этого играл в MOUZ, но ушел оттуда в декабре 2024 года. В составе предыдущей команды победил на European Pro League Season 22 и Dota2 World Invitationals. Седрик Декмин из Бельгии, известный как Davai Lama. Ранее играл за HEROIC. За его плечами победа в PGL Wallachia Season 2 и 11 место на The International 2024.

из Бельгии, известный как Davai Lama. Ранее играл за HEROIC. За его плечами победа в PGL Wallachia Season 2 и 11 место на The International 2024. Иван Бондарев из Украины, который играет под никнеймом Kidaro. Его предыдущее место работы – команда Alliance из Швеции и украинская B8. За его плечами пока нет крупных турниров уровня Tier 1, но есть победы на турнирах Tier 2 и Tier 3.

Кроме того, в команде также остаются Леон "Nine" Кирилин и Тамир "Daze" Токпанов, который ранее играл в NAVI Junior, но подписал контракт с OG в начале февраля 2025 года.

Первый турниром нового состава станет западноевропейский открытый отбор в DreamLeague 26 сезона, который пройдет в два этапа с 28.03.2025 по 31.03.2025. Участники будут соревноваться за два слота в Закрытом отборе.

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