Коли відбудеться турнір

Проведення турніру Legion перенесли на січень 2025 року. Раніше він мав би початись уже в листопаді 2024 року, повідомляє 24 Канал з посиланням на офіційні соцмережі UPEA.

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Цікаво, що оголошення про це вже з'явилися в усіх каналах UPEA, проте сторінка турніру на сайті все ще демонструє стару дату. Конкретні дні початку й завершення обіцяють повідомити пізніше.

Причина перенесення

Згідно з оголошенням, таке рішення було прийняте для "уникнення календарного перетину з великими міжнародними турнірами", що неможливо було передбачити раніше. UPEA таким чином хоче забезпечити максимальне залучення української спільноти шанувальників Dota 2.

Детальніше про турнір Legion

Legion розігрує 600 000 гривень .

. Всі етапи змагань проходять лише в онлайн-форматі.

Участь у турнірі є безплатною для всіх команд.

Турнір починається з двох етапів кваліфікації. За старим розкладом, перший етап повинен був початись уже 4 листопада, а другий відбутись 11 листопада.

Завершення планувалось у грудні, тож за цією логікою нова дата фіналу припаде десь на лютий 2025 року.

Згідно з умовами турніру, хоча б три гравці команд-учасниць мають бути громадянами України, незалежно від місця їхнього проживання. Загалом у команді завжди 5 гравців, як того вимагає Dota 2.

Також гравці повинні бути не молодшими шістнадцяти років на момент закриття реєстрації, щоб мати право на участь.

Хто гратиме

Наразі невідомо, хто саме братиме участь, але можна з упевненістю сказати, що там не буде NAVI , оскільки організація поставила на паузу свою команду з Dota 2.

, оскільки організація поставила на паузу свою команду з Dota 2. Імовірно, з'явиться одна з найновіших українських команд, Palianytsia, яка 30 жовтня покинула DreamLeague Season 24.

В цілому вже зараз можна сказати, що UPEA перебуває в складній ситуації з відбором, оскільки набрати потрібну кількість учасників не вдається. Як повідомив сайт GameInside, наразі на відкриту кваліфікацію до чемпіонату було зареєстровано лише 7 команд на 4 прохідних місця. На другу і останню кваліфікацію зареєструвалося лише 2 команди. Тож це також могло стати причиною перенесення, яку організація просто не бажає озвучувати.

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