Когда состоится турнир

Проведение турнира Legion перенесли на январь 2025 года. Ранее он должен был начаться уже в ноябре 2024 года, сообщает 24 Канал со ссылкой на официальные соцсети UPEA.

Смотрите также Невероятный провал Concord привел не только к отключению серверов: вот что произошло дальше

Интересно, что объявления об этом уже появились во всех каналах UPEA, однако страница турнира на сайте все еще демонстрирует старую дату. Конкретные дни начала и завершения обещают сообщить позже.

Причина переноса

Согласно объявлению, такое решение было принято для "избежания календарного пересечения с крупными международными турнирами", что невозможно было предусмотреть ранее. UPEA таким образом хочет обеспечить максимальное вовлечение украинского сообщества поклонников Dota 2.

Подробнее о турнире Legion

Legion разыгрывает 600 000 гривен .

. Все этапы соревнований проходят только в онлайн-формате.

Участие в турнире является бесплатным для всех команд.

Турнир начинается с двух этапов квалификации. По старому расписанию, первый этап должен был начаться уже 4 ноября, а второй состояться 11 ноября.

Завершение планировалось в декабре, поэтому по этой логике новая дата финала придется где-то на февраль 2025 года.

Согласно условиям турнира, хотя бы три игрока команд-участниц должны быть гражданами Украины, независимо от места их проживания. Всего в команде всегда 5 игроков, как того требует Dota 2.

Также игроки должны быть не моложе шестнадцати лет на момент закрытия регистрации, чтобы иметь право на участие.

Кто будет играть

Пока неизвестно, кто именно будет участвовать, но можно с уверенностью сказать, что там не будет NAVI , поскольку организация поставила на паузу свою команду по Dota 2.

, поскольку организация поставила на паузу свою команду по Dota 2. Предположительно, появится одна из самых новых украинских команд, Palianytsia, которая 30 октября покинула DreamLeague Season 24.

В целом уже сейчас можно сказать, что UPEA находится в сложной ситуации с отбором, поскольку набрать нужное количество участников не удается. Как сообщил сайт GameInside, пока на открытую квалификацию к чемпионату было зарегистрировано лишь 7 команд на 4 проходных места. На вторую и последнюю квалификацию зарегистрировалось лишь 2 команды. Так что это также могло стать причиной переноса, которую организация просто не желает озвучивать.

Обожнюєте кіберспорт та все, що з ним пов’язано? Тоді саме час підписатись на Favbet. На сайті зібрано усе важливе – прогнози на турніри улюблених команд та результати епічних поєдинків – топові кіберспортивні події чекають на вас!