Когда состоится турнир
Проведение турнира Legion перенесли на январь 2025 года. Ранее он должен был начаться уже в ноябре 2024 года, сообщает 24 Канал со ссылкой на официальные соцсети UPEA.
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Интересно, что объявления об этом уже появились во всех каналах UPEA, однако страница турнира на сайте все еще демонстрирует старую дату. Конкретные дни начала и завершения обещают сообщить позже.
Причина переноса
Согласно объявлению, такое решение было принято для "избежания календарного пересечения с крупными международными турнирами", что невозможно было предусмотреть ранее. UPEA таким образом хочет обеспечить максимальное вовлечение украинского сообщества поклонников Dota 2.
Подробнее о турнире Legion
- Legion разыгрывает 600 000 гривен.
- Все этапы соревнований проходят только в онлайн-формате.
- Участие в турнире является бесплатным для всех команд.
- Турнир начинается с двух этапов квалификации. По старому расписанию, первый этап должен был начаться уже 4 ноября, а второй состояться 11 ноября.
- Завершение планировалось в декабре, поэтому по этой логике новая дата финала придется где-то на февраль 2025 года.
- Согласно условиям турнира, хотя бы три игрока команд-участниц должны быть гражданами Украины, независимо от места их проживания. Всего в команде всегда 5 игроков, как того требует Dota 2.
- Также игроки должны быть не моложе шестнадцати лет на момент закрытия регистрации, чтобы иметь право на участие.
Кто будет играть
- Пока неизвестно, кто именно будет участвовать, но можно с уверенностью сказать, что там не будет NAVI, поскольку организация поставила на паузу свою команду по Dota 2.
- Предположительно, появится одна из самых новых украинских команд, Palianytsia, которая 30 октября покинула DreamLeague Season 24.
- В целом уже сейчас можно сказать, что UPEA находится в сложной ситуации с отбором, поскольку набрать нужное количество участников не удается. Как сообщил сайт GameInside, пока на открытую квалификацию к чемпионату было зарегистрировано лишь 7 команд на 4 проходных места. На вторую и последнюю квалификацию зарегистрировалось лишь 2 команды. Так что это также могло стать причиной переноса, которую организация просто не желает озвучивать.