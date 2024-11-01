Організатори Національної Ліги України з Dota 2 перенесли турнір Legion: причини й нова дата
Громадська спілка UPEA, котра організовує турнір Legion в Україні, опублікувала повідомлення про перенесення цьогорічної Національної ліги з Dota 2. Організація назвала конкретну причину й оголосила нову дату проведення.
Коли відбудеться турнір
Проведення турніру Legion перенесли на січень 2025 року. Раніше він мав би початись уже в листопаді 2024 року, повідомляє 24 Канал з посиланням на офіційні соцмережі UPEA.
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Цікаво, що оголошення про це вже з'явилися в усіх каналах UPEA, проте сторінка турніру на сайті все ще демонструє стару дату. Конкретні дні початку й завершення обіцяють повідомити пізніше.
Причина перенесення
Згідно з оголошенням, таке рішення було прийняте для "уникнення календарного перетину з великими міжнародними турнірами", що неможливо було передбачити раніше. UPEA таким чином хоче забезпечити максимальне залучення української спільноти шанувальників Dota 2.
Детальніше про турнір Legion
- Legion розігрує 600 000 гривень.
- Всі етапи змагань проходять лише в онлайн-форматі.
- Участь у турнірі є безплатною для всіх команд.
- Турнір починається з двох етапів кваліфікації. За старим розкладом, перший етап повинен був початись уже 4 листопада, а другий відбутись 11 листопада.
- Завершення планувалось у грудні, тож за цією логікою нова дата фіналу припаде десь на лютий 2025 року.
- Згідно з умовами турніру, хоча б три гравці команд-учасниць мають бути громадянами України, незалежно від місця їхнього проживання. Загалом у команді завжди 5 гравців, як того вимагає Dota 2.
- Також гравці повинні бути не молодшими шістнадцяти років на момент закриття реєстрації, щоб мати право на участь.
Хто гратиме
- Наразі невідомо, хто саме братиме участь, але можна з упевненістю сказати, що там не буде NAVI, оскільки організація поставила на паузу свою команду з Dota 2.
- Імовірно, з'явиться одна з найновіших українських команд, Palianytsia, яка 30 жовтня покинула DreamLeague Season 24.
- В цілому вже зараз можна сказати, що UPEA перебуває в складній ситуації з відбором, оскільки набрати потрібну кількість учасників не вдається. Як повідомив сайт GameInside, наразі на відкриту кваліфікацію до чемпіонату було зареєстровано лише 7 команд на 4 прохідних місця. На другу і останню кваліфікацію зареєструвалося лише 2 команди. Тож це також могло стати причиною перенесення, яку організація просто не бажає озвучувати.