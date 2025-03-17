Культова інді-RPG Undertale побила власний рекорд онлайну майже через 10 років після релізу

Популярна інді–гра Undertale від незалежного розробника Тобі Фокса встановила новий особистий рекорд за кількістю одночасних гравців у Steam.

Донедавна найкращим результатом Undertale на платформі Valve було 10 473 гравці одночасно у грудні 2015 року. Відтоді онлайн не перевищував 5 тисяч осіб, однак остання подія дала грі потужний імпульс, розповідає 24 Канал.

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Сплеск інтересу до Undertale пов'язаний з весняним розпродажем у Steam, де гра потрапила до розділу "Великі знижки" і отримала значну цінову перевагу – до 20 березня її можна придбати всього за 16 гривень (-90%).

На тлі рекордної знижки Undertale двічі побила власний рекорд пікового онлайну у Steam. 16 березня Тобі Фокс повідомив, що кількість одночасних гравців у грі досягла 10 739 осіб, а згодом цей показник зріс ще більше – до 11 071 гравця.

Undertale дебютувала у вересні 2015 року на PC, а згодом вийшла на PS Vita, PS4, Xbox One та Nintendo Switch. Гра отримала високі оцінки від журналістів (92–93% на Metacritic) та користувачів (97% у Steam).

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Наразі Фокс працює над Deltarune – епізодичним продовженням ідей Undertale. Перші два розділи гри вже доступні безкоштовно, а третій і четвертий очікуються у 2025 році.