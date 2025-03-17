До недавнего времени лучшим результатом Undertale на платформе Valve было 10 473 игрока одновременно в декабре 2015 года. С тех пор онлайн не превышал 5 тысяч человек, однако последнее событие дало игре мощный импульс, рассказывает 24 Канал.

Читайте на сайте Ремейк The Elder Scrolls IV: Oblivion может выйти раньше, чем ожидалось

Всплеск интереса к Undertale связан с весенней распродажей в Steam, где игра попала в раздел "Большие скидки" и получила значительное ценовое преимущество – до 20 марта ее можно приобрести всего за 16 гривен (-90%).

На фоне рекордной скидки Undertale дважды побила собственный рекорд пикового онлайна в Steam. 16 марта Тоби Фокс сообщил, что количество одновременных игроков в игре достигло 10 739 человек, а впоследствии этот показатель вырос еще больше – до 11 071 игрока.

Undertale дебютировала в сентябре 2015 года на PC, а впоследствии вышла на PS Vita, PS4, Xbox One и Nintendo Switch. Игра получила высокие оценки от журналистов (92–93% на Metacritic) и пользователей (97% в Steam).

Напомним, что одна из самых скандальных игр в истории получит версию для VR. Running with Scissors, Beef Studios и Flat2VR Studios создают VR-версию скандальной игры Postal 2.

Смотрите также Niantic продаст Pokémon Go и другие игры за 3,5 миллиарда долларов – известно кто покупатель

Сейчас Фокс работает над Deltarune – эпизодическим продолжением идей Undertale. Первые два раздела игры уже доступны бесплатно, а третий и четвертый ожидаются в 2025 году.