Українська студія представила горор про паранормальні явища у США в сетингу 50-их років
- Українська студія Icebound Labs анонсувала гру Undisclosed, яка переносить гравців у США 50-их років для боротьби з паранормальними явищами.
- Гра розрахована на 4 гравців, пропонуючи кооперативний досвід, та вийде на платформі Steam, але дата релізу поки що невідома.
Інді-розробники з України анонсували вельми цікавий горор Undisclosed, який дасть геймерам змогу приміряти на себе роль борців з паранормальною активністю в США 50-их років.
Інді-студія Icebound Labs показала дебютний трейлер багатокористувацької гри Undisclosed, яка планує полоскотати нерви геймерів, зробивши їх агентами спеціального відділу ФБР, інформує 24 Канал.
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Кооперативний горор обіцяє цікавий досвід
Амбітний проєкт занурить гравців у атмосферу Сполучених Штатів Америки 50-их років, де агенти Федерального Бюро Розслідувань ведуть боротьбу з паранормальними явищами. Привиди, НЛО, атаки Вендиґо та ще низка відомих містичних загроз чекатимуть геймерів аби випробувати їх на міцність.
Щодо ігрового процесу, то на новоспечених агентів очікуватиме типова оперативна робота: дослідження локацій, пошук доказів та допит свідків. Цікаво, що останніх можна буде залякати чи навіть позбутися, якщо вони стануть очевидцями небажаних подій.
Попередньо проєкт розрахований на 4 гравців, а чи буде в ньому однокористувацький режим наразі невідомо.
Трейлер проєкту – дивіться відео
Розробники зазначають, що основна ставка в Undisclosed робиться на атмосферу та імерсивність, тому проєкт має мінімум інтерфейсу.
Undisclosed вийде на ПК на платформі Steam, але дата релізу наразі невідома.