Як віртуальні перемоги конвертуються у реальні гроші

Навчальний заклад представив стипендію Max Achievement Scholarship, яку можуть отримати геймери, що продемонстрували виняткові навички у віртуальних світах. Щоб претендувати на фінансову підтримку, абітурієнти мають надати докази виконання рідкісних і надскладних завдань у популярних проєктах. Про це пише видання TheGamer.

Університет пропонує винагороди за завершення рідкісних і вимогливих досягнень у цифрових ігрових середовищах,

– прокоментували представники Університету Кремнієвої долини.

Програма має чітку градацію залежно від складності здобутків. Організатори виділили два рівні: "Legendary" та "Mastery".

Найкращі гравці, які потраплять до категорії "Legendary", отримуватимуть по 5 тисяч доларів щороку протягом трьох років. Таким чином, загальна сума підтримки складе 15 тисяч доларів.

протягом трьох років. Таким чином, загальна сума підтримки складе 15 тисяч доларів. Для тих, хто відповідає критеріям рівня "Mastery", передбачили виплати у розмірі 2 500 доларів на рік, що сумарно принесе 7 500 доларів за весь період навчання.

Не лише мейнстрим: список ігор вражає

Цікаво, що програму розробили люди, які дійсно знаються на сучасній ігровій індустрії. Окрім таких гігантів, як Elden Ring та Final Fantasy 14, до списку включили досить нішеві та хардкорні проєкти. Студенти можуть отримати гроші за успіхи в платформері Celeste, "рогалика" Noita, а також у динамічних екшнах Returnal та Ghostrunner. Не оминули увагою і класику сучасного хардкору – серію Dark Souls.

Для отримання стипендії мало просто грати. Кандидати повинні надіслати офіційне підтвердження своїх ігрових досягнень та написати есе. Це випробування має показати, як саме досвід подолання труднощів у іграх допомагає студенту в реальному навчанні та майбутній кар'єрі. Такий підхід робить ігровий досвід вагомим аргументом в академічному середовищі, попри поширені стереотипи про марність геймінгу.