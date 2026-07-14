Как виртуальные победы превращаются в реальные деньги

Учебное заведение представило стипендию Max Achievement Scholarship, которую могут получить геймеры, продемонстрировавшие исключительные навыки в виртуальных мирах. Чтобы претендовать на финансовую поддержку, абитуриенты должны предоставить доказательства выполнения редких и сверхсложных заданий в популярных проектах. Об этом пишет издание TheGamer.

Университет предлагает вознаграждения за выполнение редких и сложных достижений в цифровых игровых средах,

– прокомментировали представители Университета Кремниевой долины.

Программа имеет четкую градацию в зависимости от сложности достижений. Организаторы выделили два уровня: "Legendary" и "Mastery".

Лучшие игроки, попавшие в категорию "Legendary", будут получать по 5 тысяч долларов ежегодно в течение трех лет. Таким образом, общая сумма поддержки составит 15 тысяч долларов.

в течение трех лет. Таким образом, общая сумма поддержки составит 15 тысяч долларов. Для тех, кто соответствует критериям уровня "Mastery", предусмотрены выплаты в размере 2 500 долларов в год, что в сумме составит 7 500 долларов за весь период обучения.

Не только мейнстрим: список игр впечатляет

Интересно, что программу разработали люди, которые действительно разбираются в современной игровой индустрии. Помимо таких гигантов, как Elden Ring и Final Fantasy 14, в список включили довольно нишевые и хардкорные проекты. Студенты могут получить деньги за успехи в платформере Celeste, "рогалике" Noita, а также в динамичных экшенах Returnal и Ghostrunner. Не обошли вниманием и классику современного хардкора – серию Dark Souls.

Для получения стипендии недостаточно просто играть. Кандидаты должны прислать официальное подтверждение своих игровых достижений и написать эссе. Это испытание должно показать, как именно опыт преодоления трудностей в играх помогает студенту в реальном обучении и будущей карьере. Такой подход делает игровой опыт весомым аргументом в академической среде, несмотря на распространенные стереотипы о бесполезности гейминга.