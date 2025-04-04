Університет відкриє "кіберспортивний комплекс" вартістю понад 2 мільйони доларів

Університет Саффолка в Іпсвічі, Англія, представив перші комп'ютерні зображення свого майбутнього кіберспортивного центру вартістю 2,17 мільйона доларів. Задля цього збираються реконструювати стару будівлю в університетському містечку, яка зараз стоїть порожня.

Університети освоюють кіберспорт

У центрі студенти матимуть доступ до понад 40 високопродуктивних ігрових комп'ютерів, професійної галереї для трансляцій та студії для прямих ефірів, спеціально обладнаної для стримінгу та створення контенту. Він також стане навчальним центром для студентів, які навчаються на таких курсах, як нещодавно започаткована бакалаврська програма з кіберспорту, повідомляє 24 Канал з посиланням на eSportsInsider.

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Відкритий для студентів з усього світу курс бакалавра з кіберспорту розпочнеться у вересні 2025 року. На відміну від деяких традиційних кіберспортивних програм, він має на меті забезпечити практичний досвід навчання, охоплюючи як змагальні, так і бізнес-аспекти індустрії.

Крім того, студенти також отримають необхідні технологічні навички, які допоможуть їм процвітати в кіберспортивній індустрії з самого початку.

Ми вже отримали великий інтерес до нашого нового курсу з кіберспорту, який стартує у вересні цього року, і кошти в розмірі 1,65 мільйона фунтів стерлінгів стануть справжнім стимулом для студентів приєднатися до нашої програми,

– сказав Чарлі Сміт, керівник курсу бакалаврату з кіберспорту.

Центр надасть студентам можливість брати участь у національних та міжнародних турнірах, онлайн-матчах та благодійних заходах, що допоможе їм продемонструвати свій талант світові. Студенти також будуть керувати власними командами, які оголосять пізніше цього року.

Розвиток університетського кіберспорту у світі

Університетський кіберспорт переживає стрімке зростання в усьому світі. З'являється все більше університетів, які пропонують навчальні програми з кіберспорту, створюють власні кіберспортивні команди та розбудовують для цього відповідну інфраструктуру.

Це також не завжди власне ініціатива університетів. Наприклад, раніше ми писали про вінничанина, який самостійно організовує благодійні турніри з CS2 і Dota 2 у Вінницькому фаховому коледжі НУХТ. У свої 19 років йому вдалося залучити десятки людей і зібрати гроші для ЗСУ.

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