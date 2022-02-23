Уперше за тривалий час: інсайдери впевнені, що Call of Duty не вийде у 2023 році

Одразу кілька джерел стверджують, що серійна частина Call of Duty не вийде у 2023 році. Згідно з їхніми даними, на таке рішення вплинули погані показники Vanguard.

Майже два тижні тому компанія Activision одночасно анонсувала Call of Duty: Modern Warfare 2 та Warzone 2. Тоді її представники поділилися загальною інформацією та відзначили, що реліз першої відеогри відбудеться вже наприкінці 2022 року.

Історичне рішення

А це означає, що цьогоріч Activision не планує переривати свою вражаючу серію, яка триває вже 18 років. Йдеться про те, що відеоігри цієї франшизи виходять щорічно, а розпочалося це ще у 2005 році, коли відбувся реліз Call of Duty 2. Напевно, всі геймери знають, що після цього проєкти Activision майже завжди були лідерами осінніх чартів продажу.

Щоправда, згідно з інформацією Bloomberg, така довготривала серія може перерватися вже наступного року. Представники порталу стверджують, що керівництво компанії вирішило змістити реліз Call of Duty 2023 на 2024 рік. Також вони додають, що за розробку цієї відеогри відповідає студія Treyarch, яка є автором серії Black Ops.

У чому причина

Цікаво, що подібне рішення ніяк не пов'язано з угодою Microsoft та Activision. Згідно з інформацією Bloomberg, останні прийняли таке рішення через те, що відеогра Call of Duty: Vanguard показала слабкі продажі. На думку представників керівництва, з релізом цього проєкту вони дуже поквапилися.

Журналісти відзначили, що наступного року компанія планує зосередитися на підтримці Call of Duty: Modern Warfare 2. Також представники Bloomberg згадали про якийсь умовно-безплатний проєкт за мотивами цієї серії, який має вийти у 2023 році. Вони розповіли, що вищезгадана студія Treyarch допомагає в його розробці.

Наостанок варто зазначити, що представники компанії Activision поки ніяк не коментували таку інформацію. Також додамо, що "переїзд" Call of Duty 2023 на 2024 рік вже підтвердив й авторитетний інсайдер Том Хендерсон.

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