Новий рівень відповідальності та впливу

Урсула Клімчак приєдналася до NAVI у жовтні 2023 року. За цей час команда встигла очолити світовий рейтинг та вибороти трофей першого в історії мейджора з CS2 у Копенгагені. Попри такі визначні досягнення, вона обрала новий шлях, ставши віцепрезиденткою з перформансу в Astralis, пише Dust2.

Рішення, зрештою, було зумовлене можливістю створити ширший і значущіший вплив,

– прокоментувала Урсула Клімчак.

За її словами, у NAVI вона зосереджувалася переважно на коучингу гравців, допомагаючи їм розкрити потенціал.

В Astralis її роль значно розширили: тепер вона відповідає за розвиток усієї організації, формування її культури та ідентичності. Це виклик, який дозволяє їй вийти за межі роботи лише з однією командою.

Порівнюючи два клуби, Клімчак зазначає, що вони перебувають на абсолютно різних етапах свого розвитку. NAVI вона описує як зрілу організацію з багаторічним досвідом, де всі системи та інфраструктура вже давно налагоджені. Натомість Astralis перебуває у фазі свідомого перезавантаження.

Данський клуб вирішив повністю змінити напрямок і побудувати новий фундамент. Це створює як складні виклики, так і унікальні можливості для фахівця її рівня. Клімчак прагне створити середовище, де люди та команди зможуть процвітати разом, спираючись на чітко визначені цінності та стандарти.

Що саме вона планує робити

Одним із ключових аспектів своєї роботи Урсула вважає трансформацію мислення гравців. Вона переконана, що на топовому рівні всі володіють видатними механічними навичками, тому головна різниця між просто хорошими командами та чемпіонами полягає у психології.

Існує суттєва різниця між підходом до кіберспорту зі звичками та менталітетом геймера порівняно з прийняттям дисципліни, відповідальності та стійкості професійного атлета,

– заявила Урсула Клімчак.

Вона допомагає гравцям навчитися правильно реагувати на помилки під тиском. Замість емоційних реакцій, професіонали мають миттєво аналізувати промах, робити висновки та фокусуватися на наступному рішенні. Xirreth наголошує, що високий перформанс – це не відсутність помилок, а здатність відновлюватися після них швидше за суперника. Саме створення такої стійкої культури в усій структурі Astralis є її пріоритетним завданням.