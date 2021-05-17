Як заплямувати власну репутацію за кілька днів: все про головний скандал цієї весни у CS:GO

Кілька днів тому пройшов звичайний матч між командами Ninjas in Pyjamas та Anonymo Esports. Щоправда, вже кілька днів всі обговорюють не сам поєдинок, а його скандальні наслідки.

Напевно, всі шанувальники змагального CS:GO знають, що вже стартували турніри серії RMR. У межах цих змагань команди борються за залікові бали, які потрібні для кваліфікації на PGL Major Stockholm 2021 – головний турнір 2021 року у цій дисципліні. Можливо, це буде навіть один з найважливіших турнірів в історії CS:GO, бо вперше має розігруватися призовий фонд аж у 2 мільйони доларів, а також це буде перший мейджор за два роки. Зрозуміло, що всі команди прекрасно розуміють це, тому іноді йдуть навіть на дуже відчайдушні кроки задля перемоги.

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Акт 1. Неочікувана поразка фаворита

Варто розпочати з того, що в Європі за організацію цього змагання взявся відомий турнірний оператор Flashpoint. Усі матчі цього змагання проходять в онлайні, а розпочалося воно ще 10 травня, але головні герої цієї історії провели свій скандальний матч лише 14 числа. Шведська команда Ninjas in Pyjamas на чолі з dev1ce вважалася фаворитом матчу з польським колективом Anonymo Esports. Щоправда, легкої прогулянки для шведів у цьому матчі не вийшло, бо стався класичний розмін піками, а на вирішальній мапі (Mirage) "ніндзі" програли в овертаймах.

Зрозуміло, що з турніру вони тоді не вилетіли, але впали у нижню сітку та опинилися на грані провалу. Річ у тім, що ще одна поразка залишала б таку імениту команду без RMR-балів з цього турніру, а це вже справжня катастрофа. Звісно, це не останнє змагання у цій серії, але конкуренція занадто висока в Європі, щоб давати іншим колективам своєрідну фору в цілий турнір. Змиритися з поразкою представники шведського колективу не змогли, тому вони й пішли у твітер.

Хайлайти з матчу Ninjas in Pyjamas проти Anonymo Esports – відео

Акт 2. Хто викрав усі пакети?

Одразу після матчу почалася справжня атака представників Ninjas in Pyjamas на організацію Flashpoint. Кіберспортсмени відзначали, що під час цього матчу всі гравці цієї команди зіштовхнулися з проблемами з'єднання, а грали вони з втратою 30 – 40% пакетів. Щоправда, геймери не зрозуміли, як з такими втратами шведи взагалі могли грати. Особливо відзначився dev1ce, якому не сподобався "аматорський" підхід організаторів.

Тоді ж з'явилася офіційна заява організації Ninjas in Pyjamas, у якій йшлося про вищезгадані проблеми гравців під час поєдинку. Її представники поділилися своїм баченням ситуації, а також розповіли, що пропонували чимало варіантів виходу із цієї ситуації організаторам ще під час гри. Вони похвалили своїх опонентів, а у всьому звинуватили Flashpoint:

Anonymo продемонструвала справжню спортивну поведінку та була готова на будь-які дії задля розв'язання проблеми, щоправда, організатори Flashpoint відмовилися від всіх альтернативних варіантів, які ми надали.

Акт 3. Безпрецедентне рішення Flashpoint та шоковані поляки

Найцікавіше, що скарги представників Ninjas in Pyjamas почули, бо організатори Flashpoint вже заявили, що матч буде переграватися. Начебто шведи навели переконливі докази провини саме турнірного оператора, тому вони й прийняли таке безпрецедентне рішення. Спочатку з'явилася інформація, що матч мав відбутися ще вчора, але потім його перенесли на невизначений термін.

Звісно, такий варіант вже не влаштував команду Anonymo Esports, тому її представники вирішили поділитися своїм баченням ситуації. Вони відзначили, що на них зараз чиниться тиск з боку організаторів Flashpoint та команди Ninjas in Pyjamas. Також вони додали, що пропонували перенести матч на інший день ще тоді, коли рахунок був 1:1 на першій мапі. Тобто одразу після появи перших технічних проблем. Щоправда, тоді гравці колективу Ninjas in Pyjamas чомусь відмовилися це робити й вирішили продовжити поєдинок.

Загалом поляки не збираються перегравати матч та впевнені у тому, що докази шведів не можуть бути "залізними". Також представники Anonymo Esports відзначили наступне:

Ми дуже емоційно ставимося до цієї ситуації, знаючи, що нічого подібного не сталося б на жодному іншому спортивному чи кіберспортивному турнірі. Ми хотіли зробити все у дусі чесної гри, але NIP, схоже, піклується взагалі не про це.

Вони думають, що останні також тиснули на турнірного оператора, а підтвердженням цього може слугувати перша версія заяви Flashpoint. У ній йшлося про те, що Ninjas in Pyjamas (не Flashpoint) запропонували своїм суперникам вибрати варіант перегравання: лише третя мапа чи вся серія. Щоправда, цей твіт швидко виправили, але скриншоти "не горять".

Перша версія заяви Flashpoint / Фото твітер thisBurie

Акт 4. Туманне майбутнє

Зрозуміло, що реакція аудиторії майже однозначна, а таке рішення обурило майже всіх. Нічого подібного раніше не було у цій дисципліні, а тут з'явилася організація, яка спробувала у достатньо агресивній манері розв'язати цю проблему. Зараз команда Ninjas in Pyjamas стала об'єктом тролінгу та булінгу, а кількість шанувальників цієї організації може зменшитися. Цікаво, що її представники вже виступили із новими заявами, у яких поляків звинуватили у брехні, а винними у втраті пакетів назвали саме організаторів.

Після подібних заяв та дій навряд чи можна розраховувати на підтримку спільноти та колег. Також критикують й Flashpoint, за відсутність чіткої позиції чи дій згідно з правилами. Спочатку вони примушують NiP грати на тому сервері, а на наступний день дуже неочікувано й різко змінюють свою думку та приймають безпрецедентне рішення. Напевно, після такого всі можуть почати тиснути на організаторів, які не можуть відстояти свою позицію. Проблема лише одна – треба знайти якусь причину своєї поразки.

Напевно, найкращим варіантом для команди Ninjas in Pyjamas буде відмовитися від цього перегравання. Таке рішення зможе "відбілити" їхню репутацію, а також лише підтвердить їхні слова про чесність гри. Звісно, навряд чи щось таке станеться, бо їхнім потенційним суперником у матчі на виліт є "грізна" команда HYENAS, із 85 місця рейтингу HLTV. Якщо серйозно, то ризикувати вони навряд чи будуть, бо турнірний оператор вже "дав задню" й пішов на поступки їм.

Напевно, вони також прекрасно розуміють, що таким рішенням Flashpoint підставляє більше себе, ніж їхню організацію. Можливо, представники Ninjas in Pyjamas й захищають свою думку дуже агресивно, але турнірний оператор, напевно, повинен мати чітку позицію й керуватися виключно правилами чи регламентом змагання. Можливо, це саме той випадок, коли компанії Valve потрібно втрутитися зі своєю авторитетною позицією, яку навряд чи хтось взагалі буде оскаржувати. Наостанок варто залишити лише мем, який майже ідеально описує всю цю ситуацію.

"Усе добре, милий, ми змусили їх переграти матч. Будь ласка, перестань лише плакати!" / Фото твітер neXPer