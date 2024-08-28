Детально про Deadlock: пояснення цілей, героїв, предметів та основ ігрового процесу

Нову гру від Valve уже оцінили десятки тисяч гравців. Імовірно, найближчим часом ще більша кількість охочих потрапить на сервери проєкту під назвою Deadlock. Якщо вам пощастило вихопити дорогоцінне запрошення, то ось головне, що потрібно знати.

Deadlock поєднує в собі геймплей шутера та проєкту в жанрі MOBA. Гра схожа на деяких представників цього жанру за своєю суттю, але перші гравці кажуть, що це щось значно краще, і воно має всі шанси очолити в популярності майбутні кіберспортивні змагання.

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Цілі

Мета матчу проста — вбити Патрона (або Покровителя) противника на його базі, перш ніж він знищить вашого. Якщо ви грали в інші MOBA, такі як League of Legends або Dota 2, це те саме, що Nexus або Ancient відповідно.

Вам також потрібно буде захищати свою базу, адже якщо ворог знищить вашого Покровителя, ви програєте.

Основи ігрового процесу

Для гравців-початківців найскладнішим є геймплей. Якщо ви звикли до MOBA, він досить інтуїтивно зрозумілий. Якщо ви прийшли зі світу Valorant або Overwatch 2, ви можете бути приголомшені.

Deadlock – це гра 6v6 з чотирма доріжками, на яких б'ються герої. Гравці випадковим чином розподіляються по доріжках, де дві з чотирьох доріжок будуть 2v2, а дві інші - 1v1.

Між усіма доріжками є провулки, заповнені монстрами, яких гравці можуть вбивати за Душі. Крім того, в середині гри є проміжний бос, якого команди можуть убити, щоб отримати перевагу (щось на кшталт Рошана в Dota 2).

Карта, на якій ви граєте, є дзеркальним відображенням з обох сторін. На стежках кожної сторони є кілька атакуючих веж, які потрібно знищити, перш ніж дістатися до бази противника. Вони захищають дороги, що ведуть до Покровителя, й стріляють по вас.

Є три типи веж: Towers, Walkers і Base Guardians. Towers є першою лінією оборони в смузі, і, як правило, саме з них починається рання фаза висадки. Друга лінія оборони — це Walkers, який є найсильнішим з трьох. Він завдає найбільше шкоди і може витримати найбільше пошкоджень, оскільки вимагає, щоб ви знаходилися поруч з ним, щоб завдати якомога більше шкоди. Base Guardians – ваша остання лінія оборони. В одному ряду їх стоїть по двоє, і якщо їх убити, то відкривається доступ до бази.

З обох сторін на шляху до бази з'являються міньйони. Вам доведеться вбивати ворожих міньйонів, щоб отримати Душі, за які ви зможете купувати предмети.

Як тільки ваша команда отримає доступ до ворожої бази, вас зустрінуть Святині та Покровитель. Святині мають одну схожість із Інгібіторами в LoL: поки ви їх не знищите, ви не зможете вбити ворожого Покровителя. На одній базі їх може бути два, і вам потрібно знищити обидва.



Захисна вежа рівня Towers / Фото Valve

Після того, як обидві Святині будуть знищені, ви можете почати завдавати шкоди Покровителю. Покровитель — це велика істота, що ширяє в повітрі. Якщо його вбити, він перетвориться на Ослабленого Покровителя, який виглядає як куля. Знищте її – і ви перемогли. Якщо ворог те саме зробить на вашій базі – ви програли.



Покровитель у Deadlock / Фото Valve

Як можна зрозуміти, в цій грі вам доведеться знищувати трохи більше захисних споруд, ніж у Dota 2.

Герої

Зараз у Deadlock є 21 герой на вибір. У них немає ролей чи класів, як у Dota 2, а це означає, що будь-який герой може бути поміняний місцями з іншими на доріжках і все одно мати відносно справедливе поєднання один з одним. Кожен герой має чотири здібності, одна з яких може мати пасивну дію.

Що стосується вибору героя, є кілька способів зробити це. У меню героїв Valve рекомендує героїв для початківців, і ви можете спробувати їх у пісочниці, щоб побачити, чи відповідають вони вашому стилю гри.



Усі герої, що доступні в грі / Фото Valve

Предмети

Як MOBA, Deadlock має магазин, у якому гравці можуть купувати предмети, що допоможуть покращити персонажа. Одні предмети просто покращують вашу статистику, а інші – дають можливість використовувати їхні активні здібності та ефекти як для себе, так і проти ворога.

Існує три класи предметів, які ви можете придбати: Зброя, Життєва сила та Дух.

Перший клас покращує вашу зброю, збільшуючи шкоду, швидкість стрільби, час перезарядки або розмір магазину. Деякі покращення навіть надають кулям такі ефекти, як висмоктування життя або кровотеча.

Життєва сила покращує ваше здоров'я. Це може відбуватися шляхом збільшення запасу здоров'я, вампіризму чужого здоров'я, щита від куль і опору духу. Ці конкретні елементи зроблять вас більш витривалим.

Що стосується Духу, ви можете розглядати його як комбінацію Життєвої сили та Зброї, з деякими іншими типами бафів. Деякі предмети тут покращують вашу здатність виживати, а інші — вашу атаку.

Інші предмети також покращують ваші здібності.

Очевидно, що не кожен предмет буде корисним для кожного героя і в кожній ситуації, оскільки різні герої можуть отримати різну користь від одного й того ж предмета.



Предмети у грі / Фото Valve

Якщо ви тільки починаєте, є сенс дотримуватися стандартних наборів предметів у крамниці. Всі вони створені спеціально для кожного героя і корисно розділені на ранню, середню та пізню гру.

Однак, якщо ви добре навчилися грати, то можете переглянути збірки спільноти, які гравці створили для конкретних стилів гри. Так, це знову взято з Dota 2.