Хто вже оголосив про вхід у дисципліну Marvel Rivals
26 лютого Fnatic стала останньою кіберспортивною організацією, яка приєдналася до Marvel Rivals, підписавши список учасників для участі в майбутньому EMEA Invitational. Команда з шести осіб складається з кількох колишніх професіоналів Overwatch та колишнього учасника чемпіонату світу з Fortnite, повідомляє 24 Канал з посиланням на Insider Gaming.
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- Європейська організація OG, яка двічі перемагала на The International з Dota 2, також оголосила свій склад учасників Marvel Rivals за кілька годин до того, як це зробили Fnatic.
- Virtus.pro підписала титулованих ветеранів Overwatch League 19 лютого.
- Сюди також додаються Twisted Minds, Team Peps, Luminosity, DUSTY та ECSTATIC.
Усі ці команди ми побачимо на EMEA Invitational, турнірі, який почнеться вже завтра, 28 лютого, й триватиме до 9 березня 2025 року. Він розіграє відносно невелику суму в 100 000 доларів, з яких переможцеві дістануться 40 тисяч, друге місце забере 30 тисяч, третє – 20 тисяч, а для четвертого місця приберегли 10 тисяч доларів.
Наразі в жодній з команд українців немає. Про українські команди з Marvel Rivals також нічого не відомо.
Кілька інших організацій поки що лише розглядають можливість участі у Marvel Rivals.
- Sentinels, один з найбільш всесвітньо визнаних та успішних брендів VALORANT, зараз перебуває у роздумах. Генеральний директор компанії Роб Мур сказав, що бачить "величезний потенціал" у конкурентній сцені Marvel Rivals.
- 100 Thieves, яка базується в Північній Америці, також виявила свою зацікавленість.