Хто вже оголосив про вхід у дисципліну Marvel Rivals

26 лютого Fnatic стала останньою кіберспортивною організацією, яка приєдналася до Marvel Rivals, підписавши список учасників для участі в майбутньому EMEA Invitational. Команда з шести осіб складається з кількох колишніх професіоналів Overwatch та колишнього учасника чемпіонату світу з Fortnite, повідомляє 24 Канал з посиланням на Insider Gaming.

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Європейська організація OG, яка двічі перемагала на The International з Dota 2, також оголосила свій склад учасників Marvel Rivals за кілька годин до того, як це зробили Fnatic.

Virtus.pro підписала титулованих ветеранів Overwatch League 19 лютого.

Сюди також додаються Twisted Minds, Team Peps, Luminosity, DUSTY та ECSTATIC.

Усі ці команди ми побачимо на EMEA Invitational, турнірі, який почнеться вже завтра, 28 лютого, й триватиме до 9 березня 2025 року. Він розіграє відносно невелику суму в 100 000 доларів, з яких переможцеві дістануться 40 тисяч, друге місце забере 30 тисяч, третє – 20 тисяч, а для четвертого місця приберегли 10 тисяч доларів.

Наразі в жодній з команд українців немає. Про українські команди з Marvel Rivals також нічого не відомо.

Кілька інших організацій поки що лише розглядають можливість участі у Marvel Rivals.

Sentinels, один з найбільш всесвітньо визнаних та успішних брендів VALORANT, зараз перебуває у роздумах. Генеральний директор компанії Роб Мур сказав, що бачить "величезний потенціал" у конкурентній сцені Marvel Rivals.

100 Thieves, яка базується в Північній Америці, також виявила свою зацікавленість.

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